חוששים מהיתושים בסוכה? מצאנו עבורכם מלכודת יעילה וזולה 

חג הסוכות מתקרב, ויחד עימו מכת היתושים שאפיינה במיוחד את הקיץ הנוכחי לפי דיווחים שפורסמו בחודשים האחרונים.

בעיית היתושים עשויה להפוך למציקה במיוחד בזמן חג הסוכות, בו אנו מצווים לישון ולאכול בסוכה - באוויר הפתוח.

פתרון ביתי פשוט וזמין שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות ומציע דרך יעילה במיוחד להתמודד עם מטרד היתושים במרפסת ובחצר באמצעות בקבוק פלסטיק ריק, סודה לשתייה וחומץ לבן, כפי שפורסם באתר 'מאקו'.

השיטה מתבססת על תגובה כימית המייצרת גז פחמן דו-חמצני בדיוק כמו זה שפולטים בני אדם, דבר המושך את החרקים אל תוך המלכודת שבה הם טובעים.

ההכנה דורשת בקבוק פלסטיק שקוף בנפח של ליטר וחצי לפחות, מספריים, סרט הדבקה חיצוני, רבע כוס סודה לשתייה וכוס חומץ לבן.

יש לחתוך את הבקבוק לשניים, להפוך את חלקו העליון כעין משפך לתוך התחתית ולחבר היטב באמצעות סרט ההדבקה.

לאחר מכן מוסיפים את הסודה לשתייה לקרקעית הבקבוק, ובעת ההפעלה יוצקים מעליה את החומץ באיטיות כדי לעורר תסיסה מיידית.

המומחים ממליצים להציב את המתקן באזורים מוצלים ומוגנים מרוח העלולה לפזר את הגז ולהקשות על החרקים לאתר את המקור.

אפשרות נוספת שתחזיק זמן רב יותר היא לערבב יחד שמרים וסוכר באותה השיטה, כאשר התסיסה הטבעית יוצרת גז מלאכותי שמחזיק זמן רב יותר מהשיטה הקודמת.

לצד המלכודת מומלץ להקפיד על היעדר מים עומדים בגינה ולהיעזר בצמחים ריחניים כמו לבנדר ולמון גראס כדי להרחיק את היתושים ביעילות.