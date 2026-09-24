הפרשה במרוקאית במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם הגיגים לחג הסוכות • צפו מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן החג? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות) כהכיכר השבת14:37 האברך כמעט התגרש אחרי עשור: זו הטעות הנוראה שכמעט הרסה לו את הביתמרדכי רוט|15:09במשך שנה הוא אסף שקל לשקל כדי שיוכל לרכוש ארבעת המינים | סיפור מטלטלמשה רבי|15:10הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם הגיגים במרוקאית לחג הסוכות10100:00/6:33הרב מיכאל שושן עם הגיגים במרוקאית לחג הסוכות הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם הגיגים בעברית לחג הסוכות10100:00/5:48הרב מיכאל שושן עם הגיגים בעברית לחג הסוכות סוכותהרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאית 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: מה עושים כשהמצווה הכי יקרה שלך נהרסת מול העיניים? | צפוהרב יעקב גלויברמן|14:34טיפס על עץ לקטוף סכך - ונתקע בגובה עצום של 12 מטר | צפו בחילוץ הדרמטידוד הכהן|12:34צעיר התחשמל בבניית סוכה בבני ברק והוא פונה לבית החוליםקובי רוזן|10:34אולי גם יעניין אותך:החלה אכיפה בכל הארץ של סוכות מסוכנות: "לא רק עבירה, זו סכנת נפשות"בני סולומון|23.09.26אתרוג ב-2000 דולר: איפה עובר הגבול בהידור?משה מנס ושוקי סלומון|23.09.26בראוניז שוקולד דובאי: תחתכו אחד ותבינו את הטירוףטלי בר|23.09.26
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