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הפרשה במרוקאית

במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם הגיגים לחג הסוכות • צפו

מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן החג? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)

הוורט במרוקאית

הרב מיכאל שושן עם הגיגים במרוקאית לחג הסוכות
הרב מיכאל שושן עם הגיגים במרוקאית לחג הסוכות

הוורט בעברית

הרב מיכאל שושן עם הגיגים בעברית לחג הסוכות
הרב מיכאל שושן עם הגיגים בעברית לחג הסוכות
סוכותהרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאית

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