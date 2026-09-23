לקראת חג הסוכות תשפ"ז הושלמה ההערכות לקראת בואם של מאות אלפי המבקרים והמתפללים הצפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי במהלך ימי החג. זאת לאחר שבמהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה פקדו כשני מיליון מתפללים את רחבת הכותל המערבי.

במסגרת ההיערכות הציבה הקרן שלוש סוכות מרכזיות ומהודרות לרווחתם של מאות אלפי המתפללים והמבקרים ברחבת הכותל המערבי לנטילת ארבעת המינים ולמצוות סוכה. במאמר הלכתי ארוך שכתב רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א מציין הרב שהוכשרה גם הסוכה במרפסת 'בית שטראוס' למהדרין, הן בדפנות שלה והן בסכך על הפרגולה.

לפסק ההלכה של הגר"ש רבינוביץ הצטרפו גם הגר"א נבנצל, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הגר"ע פריד והגר"י שכטר. הועד לענייני סוכות בראשות הגר"מ אנדלרד ומו"ץ בשכונת רמות הגר"י סאפרין ביקרו אף הם בסוכות והפליגו בכשרותן המהודרת.

יצוין כי לראשונה הקרן אף הציבה סוכה קטנה מעל ברזי המים הקרים בכניסה לרחבת התפילה בכדי לאפשר לשתות לאלו שנמנעים מלשנות מים מחוץ לסוכה.

מעמד ברכת הכהנים בשני מועדים

השנה יתקיים מעמד ברכת הכהנים המסורתי בשני מועדים במעמד רבבות מתפללים. הקרן למורשת הכותל המערבי הודיעה כי ההחלטה נועדה לאפשר לקהל הרבבות להשתתף במעמד המרכזי.

המעמד הראשון יתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז (28 בספטמבר 2026), והמעמד השני ביום חמישי, כ' בתשרי תשפ"ז (1 באוקטובר 2026). תפילת שחרית תתחיל בשעה 8:45, ברכת כהנים ראשונה של שחרית בשעה 9:15, תפילת מוסף בשעה 10:15 וברכת כהנים שנייה של מוסף בשעה 10:30.

במעמדים צפויים להשתתף שורדי שבי שזה עתה מציינים שנה לשחרורם משבי החמאס מעזה, משפחות שכולות ופצועי צה"ל שנפצעו במהלך מלחמת 'חרבות ברזל'.

בתוך כך, יתקיים השנה מעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' עם הרבנים הראשיים לישראל ורב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, מיד לאחר התפילה במעמד הראשון של ברכת הכהנים ביום שני כשאלפי מתפללים יחלפו לברכת חג מהרבנים.

כמיטב המסורת, יתקיים מעמד 'הקפות שניות' המסורתי ברחבת הכותל המערבי במוצאי שמחת תורה, מוצאי שבת, אור לכ"ג תשרי (3 באוקטובר 2026) החל מהשעה 22:00 ברחבת הכותל המערבי בליווי תזמורת.

הקרן למורשת הכותל המערבי מבקשת מהציבור להישמע להנחיות הסדרנים לטובת בטיחות פוקדי הכותל המערבי. הכניסות לעיר העתיקה ולכותל המערבי ייסגרו במידה ויהיו עומסים. יש לעקוב אחרי הפרסומים וההנחיות המתעדכנות מעת לעת.