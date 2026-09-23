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בבוקר יום כיפור

טרגדיה נוראית: אישה יהודייה עיוורת בת 84 נספתה בשריפה בביתה

אישה יהודייה עיוורת בת 84 נספתה בשריפה שפרצה בביתה בבואנוס איירס בשעות הבוקר המוקדמות של יום כיפור. קרובת משפחתה בת 83 חולצה מהמקום ונותרה בחיים. כוחות הכיבוי והחירום הגיעו למקום ומצאו את הבית אפוף עשן, והקשישה נמצאה ללא סימני חיים. גורמי החקירה פתחו בבדיקת נסיבות הדליקה.

זירת השריפה (צילום: לפי סעיף 27א)

טרגדיה קשה פקדה את הקהילה היהודית בבואנוס איירס, ארגנטינה: אישה יהודייה עיוורת, בת 84, נספתה בשריפה שפרצה בביתה בשכונת ויז׳ה סנטה ריטה שבמערב העיר.

קרובת משפחתה, בת 83, שהתה בבית בזמן האירוע וקיבלה טיפול רפואי בזירה בעקבות משבר חרדה.

השריפה פרצה ביום שני לפנות בוקר, בסביבות השעה 04:14, יום הכיפורים, בבית מגורים דו־קומתי בשדרות ססאר דיאס 3200, בין הרחובות קואנקה וקמפאנה. כוחות הכיבוי של משטרת העיר בואנוס איירס וצוותי החירום הרפואי הוזעקו למקום בעקבות דיווח על דליקה.

על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הארגנטינית Noticias Argentinas, האישה נמצאה בתוך הבית ללא רוח חיים, ולאחר הגעת הצוות הרפואי נאלצו לקבוע את מותה. קרובת משפחתה, בת 83, אותרה אף היא בבית וטופלה במקום לאחר שלקתה במשבר חרדה בעקבות האירוע הקשה.

לפי הדיווחים בכלי התקשורת המקומיים, האש התמקדה בחלקו הקדמי של הבית, והלוחמים פעלו לכיבוי הדליקה ולאוורור המבנה. העיתון הארגנטיני Clarín דיווח כי המנוחה נמצאה לאחר התערבות הכבאים שהוזעקו למקום.

המשטרה והגורמים החוקרים פתחו בבדיקת נסיבות השריפה ובניסיון לברר כיצד פרצה. בשלב זה לא פורסמה מסקנה רשמית באשר למקור האש או לנסיבות המדויקות שהובילו למותה של האישה. יהי זכרה ברוך.
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