( צילום: השומרים, קראון הייטס )

רכב חשוד חוצה את גבולות השכונה, מתנדבים חרדים עוקבים אחריו בזמן אמת, ומשטרת ניו יורק מקבלת עדכונים רציפים עד לרגע המכריע – העצירה והמעצר. כך נראה מבצע שהסתיים השבוע בקראון הייטס, כאשר שיתוף פעולה מבריק בין שומרים בורו פארק, שומרים קראון הייטס והמשטרה הוביל למעצרם של שני חשודים שהטילו אימה על תושבי השכונות החרדיות.

הכל התחיל בבורו פארק: התראת חיפוש דחופה הופצה לכלל סניפי השומרים בעקבות רכב שנקשר לשורת גניבות גדולות. כשההתראה הגיעה לקראון הייטס, שכונה השוכנת במרחק נסיעה קצר, צוות הטכנולוגיה המתקדמת של הארגון נכנס לפעולה – והצליח לאתר את הרכב המבוקש בתוך גבולות השכונה. הצוות הצליח לאתר את הרכב המבוקש בתוך גבולות השכונה. מתנדבי השומרים עקבו אחר הרכב תוך שהם מעבירים עדכונים שוטפים בזמן אמת לשוטרי משטרת ניו יורק שהוזעקו למקום. הכיוון המדויק שסיפקו המתנדבים איפשר לשוטרים לבצע עצירה מתוכננת של הרכב בשולי קראון הייטס. על פי הדיווח, העצירה בוצעה ביום חמישי בסביבות השעה 13:30, ברחוב אמפייר בולווארד בסמוך לשדרות פלטבאש. שני החשודים שהיו ברכב נעצרו במקום, והרכב עצמו נלקח על ידי המשטרה כחלק מהחקירה המתמשכת בתיק הגניבות.

( צילום: השומרים, קראון הייטס )

באתר קראון הייטס אינפו, שדיווח על המבצע, הוגדרה הפעילות כ"מבצע לפי הספר" – דוגמה לשיתוף פעולה בין-שכונתי בין סניפי השומרים לבין המשטרה, שבו מידע שנאסף בשכונה אחת הוביל למעצר בשכונה אחרת.

יצוין כי בימים אלה, בתקופת חגי תשרי, שוקקת שכונת קראון הייטס בהמוני אורחים המגיעים מכל קצוות תבל להתפלל ולשהות במרכז העולמי של חסידות חב"ד. בין ההמונים המאכלסים את הרחובות בשבועות אלה נמנים רבים מאוד המגיעים במיוחד מישראל, ובהם בחורי ישיבות רבים, אברכים ואורחים המבקשים לטעום את אווירת החג המיוחדת במקום.