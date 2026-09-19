ערב ראש השנה באומן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מסעם של רבבות חסידי ברסלב חזרה ארצה מהילולת רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן, מלווה השנה בשורת הסתבכויות פליליות וביטחוניות חריגות ברחבי אירופה. לפחות ארבעה חסידים נעצרו בימים האחרונים במדינות שונות, בנסיבות שונות.

נלקח לחזית: האברך שגויס לצבא אוקראינה האירוע הדרמטי והמדאיג ביותר התרחש בגבול אוקראינה-רומניה. אברך כבן 49, תושב העיר ביתר עילית, נעצר במעבר הגבול בדרכו חזרה ארצה. האברך, בעל אזרחות ישראלית שחזר בתשובה ומתגורר בישראל מזה שנים רבות, הוא יליד אוקראינה במקור. מפרטי המקרה שפורסמו הערב בווינט, עולה כי כאשר הגיע למעבר הגבול, הוא החל לשוחח עם החיילים המקומיים בשפה האוקראינית. "הוא דיבר איתם אוקראינית והסתחבק עם החיילים שם", תיאר לווינט גורם המעורה בפרטי המקרה. "הם לקחו אותו לצד, ביצעו בדיקה מעמיקה במסמכיו וגילו כי חלה עליו חובת גיוס לצבא אוקראינה. הם פשוט עצרו אותו במקום". עשרות אלפים בכותל המערבי: שידור חי ממעמד הסליחות האחרונות • צפו כיכר השבת | 23:45 האברך נלקח באופן מיידי לשירות צבאי במדינה מוכת המלחמה, ומאז נותק עמו הקשר לחלוטין. משפחתו בארץ שרויה בדאגה עמוקה וחרדה לגורלו. עסקנים בקהילת ברסלב שניסו להתערב ולסייע, נתקלו בחומה אטומה. "אנחנו אובדי עצות", סיפר אחד העסקנים, "פנינו לכל הרבנים והעסקנים באוקראינה, ולאף אחד אין פתרון איך לשחרר אותו".

אומן ראש השנה תשפ"ז ( צילום: יהודה וייס )

מולדובה: תאונה קשה ודרכונים מזויפים

בתוך כך, שתי הסתבכויות נוספות נרשמו במולדובה, ששימשה כמדינת מעבר מרכזית עבור רבבות החסידים. במקרה הראשון, חסיד ברסלב נעצר לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה שבה דרס ופצע באורח קשה אזרח מקומי. רשויות החוק במולדובה התייחסו לאירוע בחומרה רבה, ומעצרו של החסיד הוארך בלא פחות מ-40 יום.

במקרה נפרד בקישינב, בירת מולדובה, נעצר חסיד נוסף בדרכו חזרה מאומן, לאחר שבכליו התגלו דרכונים מזויפים. החסיד שוחרר ביום שישי שעבר בערבות, אך רשויות ההגירה הטילו עליו צו עיכוב יציאה מהמדינה, והוא ייאלץ לשהות במולדובה עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו.

אומן ראש השנה תשפ"ז ( צילום: יהודה וייס )

קפריסין: ה"עוקץ" של מזוודת הגת

אירוע מעצר רביעי התרחש בקפריסין, שם נעצר חסיד ברסלב עם נחיתתו באי בדרכו לאומן. על פי הדיווח בווינט, מתברר כי החסיד היה "מסומן" במחשבי ביקורת הגבולות המקומית בגלל אירוע שהתרחש לפני כשנה.

באותה עת כך על פי ווינט, שלח החסיד מזוודה עמוסה בצמח הגת ליעד בקפריסין, אך ברגע האחרון בחר שלא לעלות על הטיסה בעצמו. המזוודה, מנגד, הגיעה ליעדה ונתפסה. שמו של החסיד נשמר במערכות האכיפה הקפריסאיות, וכעת, כשניסה להיכנס למדינה, קפצה ההתראה והוא נעצר במקום.

כידוע, למעלה מ-65,000 איש מכל קצוות תבל נהרו לשהות בימי ראש השנה תשפ"ז בעיר אומן, כדי לשהות בימי הדין בצל ציונו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע. הדרך הפתלתלה והמפרכת, דרך מדינות מעבר שונות, הובילה השנה לסדרת הסתבכויות חריגה במיוחד.