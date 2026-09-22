בקצה השכונה החרדית: שוטרת הצילה את בנה בן ה-4 מניסיון חטיפה

משטרת ניו יורק הודיעה על מעצרה של חשודה בניסיון חטיפה של פעוט בן ארבע - אירוע חריג שהתרחש לאור היום בשכונת קראון הייטס שבברוקלין.

השכונה המרכזית, המאופיינת בימים אלה בתנועה ערה של אלפי חסידי חב"ד שהגיעו לשהות בקרבת מרכז חב"ד העולמי, שקקה חיים בעת שהתרחשה התקרית סמוך לסניף מקדונלד'ס הממוקם בשדרות איסטרן פארקויי סמוך לשדרות יוטיקה – מרחק של כרבע שעת הליכה בלבד ממוקדו המרכזי של מרכז החסידות. גורמים אכיפת החוק הבהירו חד-משמעית כי האירוע הינו פלילי גרידא ואינו קשור כלל וכלל לקהילה החב"דית או למוסדותיה.

על פי פרטי החקירה שנחשפו, הפעוט עמד באותה עת יחד עם סבתו מחוץ לסניף רשת המזון המהיר. לפתע, אישה זרה ניגשה אליהם, חטפה את הילד מידיה של הסבתא וניסתה להימלט עמו מהמקום. החשודה הספיקה להרים את הילד ולנסות לגרור אותו מעבר לכביש, כשהיא מתחילה להימלט רגלית לכיוון דרום לאורך שדרות יוטיקה.

מי ששינתה את מהלך האירועים ברגע הקריטי הייתה אמו של הילד, ששהתה באזור במקרה והתבררה כשוטרת במשטרת ניו יורק הנמצאת בחופשה ומחוץ לשעות הפעילות הרשמיות. האם הבחינה מיד בסכנה הנשקפת לבנה, הפגינה תושייה ואומץ לב רב, מיהרה להתערב, משכה את הילד בחזרה אל חיקה ומנעה את השלמת החטיפה.