שישה אנשים שתועדו מגיחים מתוך פתח ביוב באמצע הלילה ליד סופרמרקט כשר פופולרי, גרמו להקפצת כוחות משטרה גדולים ולגל שמועות על גופה שנמצאה במקום. משטרת ניו יורק מיהרה להרגיע, הזימה את השמועות וחשפה את האמת המשעשעת מאחורי התעלומה: מדובר ב"מחפשי אוצרות" שירדו למעמקי האדמה כדי לחפש זהב ותכשיטים אבודים שנשטפו ברחובות העיר (בעולם)
משטרת ניו יורק עצרה בסוף השבוע לא פחות מ-34 מפגינים תומכי חמאס שהפריעו לצעדה המסורתית שנערכה לרגל ציון חג אזרחי אמריקאי | כנגד המפגינים שהיו לבושים בסרבל לבן עם ידיים מוכתמות ב"דם" עומדים מספר אישומים בעקבות ההפרעה לצעדה (בעולם)
אירוע מקומם התרחש בשבת האחרונה בהרי הקטסקיל שבניו יורק, בעת שהמשפחה החרדית הגדולה שבתה בבית מלון מקומי | בית המלון התלונן מספר פעמים ולמרות היענות המשפחה - הוחלט לגרשם בעיצומה של השבת | המשטרה איימה במעצרים | הנשים והילדים הועלו על אוטובוס והגברים הלכו ברגל (חרדים)
גורמים במשטרת ניו יורק טוענים כי נמצא קשר בין המכשיר הסלולרי שהוטמן ברכבו של מנחם שטארק, לבין קבלן שהתעמת עם שטארק על חוב של כעשרים אלף דולרים. מנגד, כורמים בקהילה החסידית לא מתרגשים: "רק כשנראה מעצרים בפועל נדע שיש התפתחות בחקירה. עד אז הייתי ממליץ להמתין ולא להיגרר כל יום אחרי כיוון חדש" (חרדים,עולם)