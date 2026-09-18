נציבת משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש, ביקרה באוהל הקדוש של הרבי מליובאוויטש זי"ע ברובע קווינס, לקראת יום הכיפורים. הביקור התקיים ביום ו' בתשרי, יום היארצייט של הרבנית חנה שניאורסון, אם הרבי, מה שהעניק לביקור משמעות מיוחדת.

את הנציבה ליוותה חברתה, דבורה הלברשטאם, נציבת הכבוד של משטרת ניו יורק, לצד אלדן פוסטר - סגנית הנציבה לענייני קהילה, ופרד קרייזמן - עוזר הנציב לענייני קהילה.

במהלך הביקור, למדה הנציבה טיש על האוהל ועל אלפי המבקרים המגיעים למקום הקדוש לאורך השנה. היא כתבה פתק אישי - "פ"נ" כמקובל - לפני כניסתה לאוהל, ואמרה תפילה בציון הקדוש.

"זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת ומשמעותית ללוות את נציבת המשטרה לאוהל", מסרה הלברשטאם לאתר COLlive.com. "הביקור היה משמעותי במיוחד מכיוון שהתקיים ביום היארצייט של אם הרבי".

במהלך הביקור הוקרן סרטון שבו הרבי מדבר על אמו. הנציבה טיש קיבלה תודה מהרב אבא רפסון, מנהל אוהל חב"ד-ליובאוויטש, על סיועה בנושאי הביטחון לאורך השנה.

טיש ביקרה גם במקום מנוחתה של הרבנית חנה, וכן בציון הרבנית חיה מושקא, רעייתו של הרבי, אמה הרבנית נחמה דינה וסבתה הרבנית שטרנה שרה. הלברסטם הסבירה לנציבה את המשמעות של כל ציון, והנציבה הקשיבה בתשומת לב והפגינה כבוד רב.

השתיים ביקרו גם במקום מנוחתו של בנה של הלברשטאם, ארי הי"ד, שנרצח בפיגוע הירי על גשר ברוקלין ב-1994. "סיפרתי לה על ארי והסברתי את המילים החרוטות על מצבתו, שהוא נהרג בגלל שהיה יהודי", מסרה הלברשטאם. "היא שאלה אותי יותר מפעם אחת אם זה באמת מה שכתוב שם. היא הקשיבה בתשומת לב רבה והייתה כל כך מכבדת".

הלברשטאם שיתפה עם טיש את המשמעות האישית של מיקום קברה של הרבנית חנה מול קברו של ארי. "אמרתי לה שאם הרבי משקיפה על קברו של בני ושארי מת למען בנה", אמרה. "הרגשתי קשר חזק מאוד איתה באותו רגע".

הלברשטאם שיבחה את מנהיגותה של טיש במשטרת ניו יורק ואת מחויבותה להגנה על תושבי ניו יורק, במיוחד הקהילה היהודית. "עבורי, היא 'שומרת ישראל' - שומרת על העם היהודי", אמרה הלברשטאם. "היא חסרת פחד ועושה עבודה מצוינת כנציבת משטרה. ראיתי גם את הכבוד העצום שמגלים לה השוטרים המוצבים באוהל".

יצוין כי משטרת ניו יורק מקיימת נוכחות ביטחונית מסביב לשעון מחוץ לאוהל. "עבורי, זו הייתה אחת החוויות המיוחדות והמשמעותיות ביותר שהיו לי לאורך השנים", סיכמה הלברשטאם. "זה היה כבוד וזכות ללוות אותה ולהביא אותה לשם".