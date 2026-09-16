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החסידים עלזו בעוז

באולם החדש; כך בויז'ניץ חגגו את שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר

חסידי ויז'ניץ חגגו השבוע בעוז שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד, עם החתן נכד אב"ד מאור החיים בצפת ואב"ד 'דברי חיים' בלונדון | השמחה נחגגה בהיכל החדש 'אולם דיצה וחדווה' | צפו בתיעוד (חסידים)

שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)

ברוב פאר והדר נחגגה השבוע שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, עם החתן, בן הרה"ג רבי פנחס ארנסטר, ונכד הגה"צ רבי אליעזר ארנסטר, רב קריית מאור החיים בצפת, והגה"צ רבי חיים הלפרין, רב קהילת 'דברי חיים' בגולדרס גרין בלונדון.

השמחה נחגגה באולם החדש "היכל דיצה וחדווה" שבבניין בית ויז'ניץ, נדבת לבו של הרה"ג רבי נחמן מנדל, לעילוי נשמת רעייתו הצדקנית ע"ה.

במהלך השמחה עודד האדמו"ר בעוז את השירה והזמרה, ובפרט בשירת 'תמיד שטענדיג פרייליך זיין', (להיות בשמחה תמיד), ניגון שמחה ידוע עם המילים שהאדמו"ר רמז בהן על שנת תשפ"ז.

שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: מאיר פרקש)

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האדמו"ר מויז'ניץאירוסיןהרב יעקב מרדכי הגרהרב אליעזר ארנסטר

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