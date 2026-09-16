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בערב החג

עם מטרייה ופמליה מצומצמת: האדמו"ר מירושלים פקד את ציונו של אביו זצ"ל בצפת

במלאות 15 שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'משנה הלכות' מאונגוואר זצ"ל, בנו האדמו"ר ערך סעודת הילולא בירושלים, ונסע לפקוד את הציון הקדוש בבית החיים העתיק בצפת | תיעוד (חסידים)

האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )

בחצה"ק אונגוואר ציינו 15 שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'משנה הלכות' מאונגוואר זצ"ל.

בנו, האדמו"ר מאונגוואר, ערך את סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בירושלים, במהלך הסעודה הרחיב במשנתו של אביו זצ"ל, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות.

למחרת, בערב ראש השנה, עשה האדמו"ר את דרכו לעיה"ק צפת, שם פקד את הציון הקדוש בבית החיים העתיק. עקב סמיכות ההילולא לחג והעומסים הכבדים בכבישים, התלוותה אל האדמו"ר פמליה מצומצמת בלבד של חסידים בכדי להשלים מניין.

על יד הציון העתיר האדמו"ר לישועת הכלל והפרט.

הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
הילולא קדישא באונגוואר (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מאונגוואר בעליה לציון אביו בצפת (צילום: שימי פ. )

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צפתהאדמו"ר מאונגוואריום ההילולאמשנה הלכות

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