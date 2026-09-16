בחצה"ק אונגוואר ציינו 15 שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'משנה הלכות' מאונגוואר זצ"ל.
בנו, האדמו"ר מאונגוואר, ערך את סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בירושלים, במהלך הסעודה הרחיב במשנתו של אביו זצ"ל, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות.
למחרת, בערב ראש השנה, עשה האדמו"ר את דרכו לעיה"ק צפת, שם פקד את הציון הקדוש בבית החיים העתיק. עקב סמיכות ההילולא לחג והעומסים הכבדים בכבישים, התלוותה אל האדמו"ר פמליה מצומצמת בלבד של חסידים בכדי להשלים מניין.
על יד הציון העתיר האדמו"ר לישועת הכלל והפרט.
0 תגובות