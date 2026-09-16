בערב החג עם מטרייה ופמליה מצומצמת: האדמו"ר מירושלים פקד את ציונו של אביו זצ"ל בצפת במלאות 15 שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'משנה הלכות' מאונגוואר זצ"ל, בנו האדמו"ר ערך סעודת הילולא בירושלים, ונסע לפקוד את הציון הקדוש בבית החיים העתיק בצפת | תיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:28