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לאחר שחש בלבו

דרמה במודז'יץ: האדמו"ר פונה לבית החולים בליל החג – והתעקש לעבור לפני התיבה

בליל החג הראשון של ראש השנה חש האדמו"ר ממודז'יץ בחולשה בלבו ופונה לבית החולים • למרות המלצת כוחות ההצלה, התעקש הרבי להתאשפז ב'מעייני הישועה' – ובבוקר החג יצא מבית החולים במסירות נפש כדי לעבור לפני התיבה בבית מדרשו • בחסידות קוראים להעתיר בתפילה לרפואתו (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר ממוידז'יץ באמירת סליחות ראשונות שבוע שעבר (צילום: שוקי לרר)

דרמה ודאגה בחסידות מודז'יץ במהלך ימי ראש השנה: בליל החג הראשון חש האדמו"ר ממודז'יץ בחולשה עזה בלבו. כוחות הצלה שהוזעקו למעונו העניקו לו טיפול ראשוני והמליצו לפנותו לבית החולים 'שיבא' בתל השומר, בשל פעילות מערך הלב המיוחד במקום גם במהלך ימי החג.

למרות המלצת הצוות הרפואי, התעקש האדמו"ר להתפנות דווקא לבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק, שם אושפז להמשך טיפול והשגחה.

בבוקר יום החג נרשמה דרמה נוספת, כאשר האדמו"ר הביע את רצונו העז לעבור לפני התיבה לתפילות החג, כמנהג אדמו"רי בית מודז'יץ מדורי דורות. הנהלת בית החולים הציעה לרבי להעמיד לרשותו ולרשות חסידיו את בית המדרש שבין כתלי בית החולים, כדי למנוע ממנו מאמץ פיזי.

אולם, האדמו"ר סירב והתעקש להגיע לבית מדרשו החדש, כשהוא מציין כי מדובר במרחק הליכה קצר של כעשר דקות בלבד.

במסירות נפש ממש, יצא האדמו"ר מבית החולים בבוקר החג, צעד לבית המדרש ועבר לפני התיבה בשני ימי החג בתפילות שחרית ומוסף.

בחסידות קוראים לציבור להמשיך להעתיר בתפילה ובבקשה לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי חיים שאול בן ביילא רחל, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
ראש השנההאדמו"ר ממודז'יץאירוע לבביבית חולים מעייני הישועה

1 תגובות

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תלמיד חכם וגם עובד ה׳ אני זוכר אותו עוד כשהיה ראש ישיבה הייתי שבת אצלו בבית והוא קם בשבת בבוקר מוקדם ללמוד
אסף

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