לאחר שחש בלבו דרמה במודז'יץ: האדמו"ר פונה לבית החולים בליל החג – והתעקש לעבור לפני התיבה בליל החג הראשון של ראש השנה חש האדמו"ר ממודז'יץ בחולשה בלבו ופונה לבית החולים • למרות המלצת כוחות ההצלה, התעקש הרבי להתאשפז ב'מעייני הישועה' – ובבוקר החג יצא מבית החולים במסירות נפש כדי לעבור לפני התיבה בבית מדרשו • בחסידות קוראים להעתיר בתפילה לרפואתו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:26