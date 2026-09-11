הגיעו לאחל שנה טובה - וגילו את השכן מת בדירתו

מתנדבי זק״א הוזעקו היום (ששי) לרחוב הגדוד העברי בתל אביב, בעקבות דיווח על גבר כבן 70 שאותר בדירתו ללא רוח חיים, זמן רב לאחר מותו. האירוע התרחש ערב ראש השנה, כאשר שכנים הגיעו לאחל לו שנה טובה.

מבירור ראשוני עולה כי השכנים דפקו שוב ושוב בדלת הדירה, אך לא קיבלו מענה. כשעלה בליבם חשש לשלומו של השכן, הם ניסו לפתוח את הדלת שהייתה ככל הנראה לא נעולה - ואז גילו לתדהמתם את המראה הקשה.

יוחנן עיני וחיים בן סניור, מתנדבי זק״א שטיפלו בזירה המורכבת, מסרו: "מוקד זק״א (1223) הזניק אותנו לרחוב הגדוד העברי בתל אביב. עם הגעתנו למקום מצאנו גבר כבן 70 ללא רוח חיים, לאחר שככל הנראה חלף זמן ממותו. המראות בזירה היו קשים והטיפול היה מורכב".

המתנדבים הוסיפו: "השכנים סיפרו לנו כי הגיעו לאחל לו שנה טובה לקראת החג, אך לאחר שלא השיב לדפיקותיהם נכנסו לדירה וגילו אותו ללא רוח חיים. יחד עם מתנדבי זק״א נוספים פעלנו לשמירה על כבוד המת, סייענו לכוחות המשטרה ולאחר מכן טיפלנו בכבוד בממצאים הרבים שנותרו בזירה".

המנוח הועבר למכון הלאומי לרפואה משפטית להמשך בירור נסיבות מותו.

יצוין כי זק״א מטפלת באירועים דומים באופן שוטף. לפני כשבועיים אותר גבר כבן 70 ללא רוח חיים בדירתו ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, לאחר ששכנים הריחו ריח חריף והזעיקו את כוחות ההצלה. גם באותו מקרה, מתנדבי זק״א פעלו בזירה הקשה לטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים.

ארגון זק״א פועל בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל והמכון הלאומי לרפואה משפטית בטיפול בזירות מורכבות מסוג זה, תוך שמירה על כבוד המת והליווי משפחות בשעות הקשות.