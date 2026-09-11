סליחות ערב ראש השנה - צילום: הקרן למורשת הכותל 10 10 0:00 / 0:48 סליחות ערב ראש השנה ( צילום: הקרן למורשת הכותל )

ערב ראש השנה תשפ"ז הגיע לשיאו הרגשי והרוחני ברחבת הכותל המערבי, שם התקבצו הלילה (בין חמישי לשישי) למעלה מחמישים אלף איש למעמד הסליחות המרכזי והתרת קללות. אל מול האבנים העתיקות, מורשת של אמונה, דמעות ותשובה חצתה את כל גוני החברה הישראלית במעמד מרטיט שהותיר חותמת עמוקה על אלפי המשתתפים.

כפי שפורסם לראשונה באתרנו, האירוע ההיסטורי חתם חודש שלם של התרוממות רוח שבו פקדו את המקום קרוב למיליון מתפללים מכל רחבי הארץ. עצרת הסליחות המרכזית התקיימה במעמד הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, לצד רבנים חשובים, שרים, אישי ציבור וקהל רבבות שמילא כל פינה ברחבה ומעבר לה. בפתיחת המעמד, נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ, דברים מרגשים בפני קהל ההמונים על חשיבות האחדות בעם ישראל דווקא בתקופה זו, וקרא להניח את כל המחלוקות בצד, להרבות באהבת חינם ובערבות הדדית לקראת השנה החדשה. הקפצה פתאומית: תרגיל ענק הבוקר באוגדת איו"ש ב. ניסני | 07:07 במהלך המעמד המרומם, נשאו הרבנים תפילות זכות ונרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ואחדות ישראל, כאשר ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון, עבר לפני התיבה בתפילה זכה.

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בקרן למורשת הכותל המערבי מציינים בסיפוק רב כי מתחילת חודש אלול ועד ערב החג פקדו את המקום קרוב למיליון מתפללים מכל קצוות קשת החברה הישראלית. בשל העומסים הכבירים והמונים רבים שלא יכלו להיכנס לרחבה, יזמה עיריית ירושלים, בראשות משה ליאון, יחד עם הרשות לפיתוח ירושלים והקרן למורשת הכותל, שידור חי של המעמד על גבי מסכי ענק שהוצבו על חומות העיר העתיקה ובשער יפו.

מארגני המעמדות מזכירים כי הציבור מוזמן להמשיך ולהגיע למעמדי הענק שיתקיימו ברחבת הכותל המערבי גם במהלך עשרת ימי תשובה, כאשר המעמד המרכזי הבא יתקיים ביום שני, ג' בתשרי (14.09), בשעה 00:15 בהשתתפות רבבות מתפללים.