תיעוד דרמטי וחריג מהתקיפה מהאוויר ברצועת עזה שבה חוסל המחבל פרח חאמד, מבכירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, נחשף הערב (חמישי). במקביל המשטרה ודובר צה"ל אישרו את החיסול.

חאמד, שהיה מעורב ברצח שלושה חיילי צה"ל באינתיפאדה השנייה, שוחרר בעסקת שליט והמשיך להכווין פעילות טרור ביהודה ושומרון מתוך הרצועה.

התיעוד שפורסם חושף את רגע החיסול המדויק של המחבל באמצעות תקיפה אווירית בשכונת שייח' עג'לין, השוכנת בדרום-מערב העיר עזה. בסרטון נראה פיצוץ ממוקד המנטרל את היעד בשטח בנוי ומאוכלס, עשן סמיך העולה מהמקום, ותיעוד של כוחות בשטח ומעבר של אזרחים בסמוך לזירה מיד לאחר התקיפה.

פרח חאמד שימש דמות מפתח במערך הטרור של חמאס לאורך שנים רבות. במסגרת פעילותו בחוליית 'סילוואד' בבנימין, הוא היה מעורב בשורה של פיגועים קשים, בהם פיגוע הירי באוקטובר 2003 בעין יברוד שבו נפלו סמל אלעד פולק ז"ל, סמל רועי יעקב סולומון ז"ל וסמל ראשון ארז עידן ז"ל.

לאחר תפיסתו, נשפט חאמד לשלושה מאסרי עולם מצטברים בגין חלקו המרכזי במעשי הרצח. אולם שחרורו הגיע בשנת 2011 במסגרת עסקת שליט, תוך גירושו המיידי לרצועת עזה. גם לאחר הרחקתו לגזרת עזה, חאמד לא הפסיק את פעילותו והמשיך לשמש כגורם מרכזי בקידום ובהכוונת תאי טרור בגדה המערבית מתוך רצועת עזה.

החיסול בוצע בפעילות משותפת ומודיעינית מדויקת של שב"כ, צה"ל ויחידת הגדעונים של משטרת ישראל (להב 433). על פי הנמסר ממערכת הביטחון, טרם ביצוע התקיפה האווירית ננקטו שורה ארוכה של צעדים מקדימים כדי לצמצם ככל הניתן פגיעה בלתי מעורבים, שכללו שימוש בחימוש מדויק וקפדני וכן איסוף מודיעין ותצפיות מדויקות מהאוויר לאורך זמן.

במערכת הביטחון מדגישים כי המאמץ הנחוש והמשולב נגד מחבלים שלקחו חלק בפיגועי דמים ימשיך להתנהל בעוצמה בכל הזירות כדי להסיר איומים ולהגן על ביטחונם של אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.