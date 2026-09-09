אזהרה לציבור: אל תפתחו את ההודעה הזו, למחוק במיידי מהטלפון

אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

משטרת ישראל פרסמה היום, יום רביעי, אזהרה דחופה לציבור הרחב בעקבות גל הודעות כזב (פישינג) שהופצו בשעות האחרונות למכשירי טלפון ניידים ברחבי הארץ.

ההודעות, הנשלחות באמצעות מסרונים (SMS), מציגות פנייה רשמית כביכול מטעם משטרת ישראל ומרכז גביית קנסות התנועה, וכוללות דרישה לתשלום מיידי של חוב או קנס תעבורה שלא שולם, תוך הפניה לקישור חיצוני המצורף בגוף ההודעה. מחקירה ראשונית עולה כי מדובר בניסיון עוקץ מתוחכם שנועד להטעות את האזרחים ולהוציא במרמה פרטים אישיים רגישים ופרטי אמצעי תשלום וכרטיסי אשראי. ההודעות המזויפות כוללות לרוב ניסוחים המפחידים את האזרח מפני נקיטת הליכי אכיפה או ריביות פיגורים במידה ולא ישלם באופן מיידי, תוך שימוש בקישורים בעלי כתובות המזכירות למראית עין אתרי ממשלה רשמיים אך בפועל מובילות לאתרים מתחזים.

ההודעה שהופצה

במשטרת ישראל שבים ומדגישים בפני הציבור את כללי הזהירות הנדרשים בעת קבלת הודעות מסוג זה. המשטרה מבהירה באופן חד-משמעי כי אין ללחוץ בשום אופן על הקישור המצורף להודעה, אין למסור פרטים אישיים או פרטי אשראי באתרים שהגעתם אליהם דרך מסרונים יזומים, ומומלץ למחוק את ההודעה מהמכשיר הנייד באופן מיידי.

כמו כן, מזכירים במערכת האכיפה כי גורמים רשמיים אינם דורשים תשלום מיידי באמצעות קישורים ישירים שנשלחים במסרונים בצורה כזו. הציבור מתבקש לגלות ערנות מרבית, ובמידה וקיים ספק לגבי קיומו של קנס או חוב פתוח, יש לוודא זאת אך ורק באופן עצמאי דרך הערוצים הרשמיים – באמצעות כניסה יזmapped לאתר הממשלתי הרשמי (gov.il) או בפנייה למוקדי השירות של מרכז גביית הקנסות.