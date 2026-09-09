היחידה המרכזית במשטרת מחוז תל אביב השלימה בימים אלו שלב מרכזי נוסף בחקירת אירוע אלימות חמור במיוחד שהתרחש בלב אזור מגורים באור יהודה, עם הגשת הצהרת תובע נגד חשוד שנמלט מהדין במשך חודשים ארוכים.

הפרשה החלה ביום 26 במאי, כאשר במוקד 100 של משטרת ישראל התקבלו דיווחים בהולים רבים מאזרחים מבוהלים אודות הדי פיצוץ עזים שנשמעו ברחבי שכונת נווה רבין בעיר. עם הגעת כוחות המשטרה והרפואה המוזנקים למקום האירוע, התבררה התמונה הקשה: רימון רסס צה"לי קטלני הושלך לעבר בית עסק שהיה פעיל באותה עת, שעה ששהו בו ובסביבתו אזרחים רבים. כתוצאה מעצמת הפיצוץ ומרסיסי הרימון נפגעו חמישה אזרחים תמימים בדרגות פציעה שונות ונזקקו לטיפול רפואי דחוף, לצד הרס רב שנגרם במקום.

בעקבות חומרת האירוע, הפגיעה באזרחים חנונים והשימוש באמל"ח חם בלב אזור מאוכלס, הוטלה מלאכת החקירה על כתפי חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב. חוקרי הימ"ר החלו באיסוף ממצעים פורנזיים, ניתוח אמצעים טכנולוגיים וגביית עדויות בשטח, תוך מיפוי הגורמים הפליליים שפעלו באזור.

במהלך החקירה המורכבת והמאומצת, חלו התפתחויות דרמטיות שהובילו לאיתורם ולמעצרם של מספר חברים בכנופיה פלילית אשר היו מעורבים בסדרת אירועי אלימות קשים ובשימוש באמצעי לחימה, ובכלל זה אירוע השלכת הרימון לעבר בית העסק. נגד אותם מעורבים גובשה תשתית ראייתית מוצקה שכבר הבשילה לכדי הגשת כתבי אישום חמורים בבית המשפט.

עם זאת, החקירה לא הסתיימה בכך, שכן חשוד נוסף שהיה חבר מרכזי באותה התארגנות פלילית הצליח לחמוק מכוחות הביטחון מיד לאחר הפיצוץ. החשוד, תושב יפו בן 33, ירד למחתרת ושהה בבריחה מתמשכת במשך כארבעה חודשים, תוך שהוא מחליף מקומות מסתור במטרה לחמוק ממעצר.

בלשי ימ"ר תל אביב המשיכו להפעיל מודיעין ממוקד ומעקבים סמויים במטרה להתחקות אחר עקבותיו. ביום שישי האחרון חלה התפתחות סמויה נוספת בחקירה, אשר איפשרה לסגור על החשוד ולבצע את מעצרו המפתיע. לאחר חקירה אינטנסיבית של החשוד בימי מעצרו, הוגשה נגדו השבוע הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפוי פרקליטות המדינה להגיש נגדו כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.