תוך 50 דקות: 30 חודשי מאסר לצעיר שפגע בשני ילדים

בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת גזר 30 חודשי מאסר בפועל על צעיר שהורשע בביצוע מעשים פסולים וחמורים בשני ילדים קטנים. האירועים הקשים התרחשו ביום אחד בחודש מרץ 2025, בהפרש של כ-50 דקות זה מזה, כאשר הנאשם פגע בילד בן 7 סמוך לבית כנסת ובילד נוסף בן 8 ברחוב סמוך.
לצד עונש המאסר, חייב בית המשפט את הנאשם במאסרים מותנים ובפיצוי כספי של 5,000 שקל לכל אחד מהנפגעים. השופט חנא סבאג קבע כי למרות שמדובר בשתי זירות שונות, בשל סמיכות הזמנים וקווי הדמיון יש לראות במעשים "אירוע משפטי אחד", אך ציין כי ריבוי הקורבנות והמעשים יקבל ביטוי משמעותי בגבולות מתחם הענישה.
האירוע הראשון התרחש סמוך לבית כנסת, בזמן שאביו של הילד בן 7 שהה בתפילה בפנים. הנאשם פנה אל הילד, הובילו אל תא שירותים ושם ביצע בו מעשים חמורים תוך הפעלת לחץ ומניעת יציאה. הילד הזעיק את אביו והנאשם נמלט מהמקום.
זמן קצר לאחר מכן, ברחוב סמוך, תקף הנאשם פיזית ילד נוסף בן 8 שנקלע למקום. הוא הפעיל כלפיו כוח והקשה עליו, עד שהילד הצליח להשתחרר. בפסק הדין הודגשה חומרת הפגיעה באוטונומיה ובביטחונם של ילדים רכים שאינם יכולים להגן על עצמם, לצד התייחסות להשלכות הרגשיות שנמשכו חודשים ארוכים לאחר מכן בקרב הילדים ומשפחותיהם.
מנגד, בית המשפט שקל להקל בעונש מספר שיקולים מרכזיים. הודאתו המוקדמת של הנאשם, שחסכה מהילדים את הטראומה של מתן עדות בבית המשפט, נלקחה בחשבון. כמו כן, העובדה שלנאשם אין עבר פלילי קודם השפיעה על גזר הדין.
בנוסף, נסיבותיו האישיות והרפואיות של הנאשם, ובכלל זה אבחון רפואי המצביע על מוגבלות ושיפוט שאינו תואם את גילו, נשקלו על ידי השופט. לאחר שקלול כלל הנתונים, הועמד העונש על 30 חודשי מאסר בפועל החל מיום מעצרו, לצד פיצוי משמעותי לנפגעים ומאסרים מותנים למניעת נשנות מקרים דומים בעתיד.
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