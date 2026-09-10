תוך 50 דקות: 30 חודשי מאסר לצעיר שפגע בשני ילדים

בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת גזר 30 חודשי מאסר בפועל על צעיר שהורשע בביצוע מעשים פסולים וחמורים בשני ילדים קטנים. האירועים הקשים התרחשו ביום אחד בחודש מרץ 2025, בהפרש של כ-50 דקות זה מזה, כאשר הנאשם פגע בילד בן 7 סמוך לבית כנסת ובילד נוסף בן 8 ברחוב סמוך.

לצד עונש המאסר, חייב בית המשפט את הנאשם במאסרים מותנים ובפיצוי כספי של 5,000 שקל לכל אחד מהנפגעים. השופט חנא סבאג קבע כי למרות שמדובר בשתי זירות שונות, בשל סמיכות הזמנים וקווי הדמיון יש לראות במעשים "אירוע משפטי אחד", אך ציין כי ריבוי הקורבנות והמעשים יקבל ביטוי משמעותי בגבולות מתחם הענישה.

האירוע הראשון התרחש סמוך לבית כנסת, בזמן שאביו של הילד בן 7 שהה בתפילה בפנים. הנאשם פנה אל הילד, הובילו אל תא שירותים ושם ביצע בו מעשים חמורים תוך הפעלת לחץ ומניעת יציאה. הילד הזעיק את אביו והנאשם נמלט מהמקום.

זמן קצר לאחר מכן, ברחוב סמוך, תקף הנאשם פיזית ילד נוסף בן 8 שנקלע למקום. הוא הפעיל כלפיו כוח והקשה עליו, עד שהילד הצליח להשתחרר. בפסק הדין הודגשה חומרת הפגיעה באוטונומיה ובביטחונם של ילדים רכים שאינם יכולים להגן על עצמם, לצד התייחסות להשלכות הרגשיות שנמשכו חודשים ארוכים לאחר מכן בקרב הילדים ומשפחותיהם.