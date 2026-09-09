הגיע יומו: המחבל שרצח את בעלה של ח"כ לימור סון הר מלך - חוסל

דרמה וסגירת מעגל היסטורית ברצועת עזה: זרועות הביטחון הצליחו לחסל את פרח חאמד, מחבל ותיק ומבכירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

חאמד, שהיה מחברי "חוליית סילוואד" האכזרית שפעלה באינתיפאדה השנייה והייתה אחראית לרצח של שורת ישראלים ואנשי כוחות הביטחון באזור צפון השומרון, חוסל במהלך תקיפה ממוקדת של חיל האוויר בשכונת שייח' עג'לין, השוכנת בדרום-מערב העיר עזה.

על פי הדיווחים, המחבל הנתעב נפגע באורח אנוש מטיל ששוגר לעברו ומותו נקבע זמן קצר לאחר מכן בבית החולים אליו פונה.

החיסול הנוכחי מביא לסיומו מרדף ממושך של מעלה משני עשורים אחר אחד מהמחבלים הכבדים שפעלו בשטחי יהודה ושומרון. חאמד היה חלק מרכזי בחוליית הטרור שביצעה פיגועי ירי רצחניים, בהם נרצחו שולי הר-מלך, אסתר גאליה, צבי גולדשטיין, ושלושת חיילי צה"ל: סמל אלעד פולק, סמל רועי יעקב סולומון וסמל ראשון ארז עידן הי"ד.

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לאחר תפיסתו והעמדתו לדין, נשפט חאמד לשלושה מאסרי עולם מצטברים בגין חלקו המרכזי במעשי הרצח הללו, אולם שחרורו הגיע מוקדם מהצפוי במסגרת "עסקת שליט", אליה צורף תוך גירושו המיידי לרצועת עזה.

גם לאחר שחרורו והרחקתו לגזרת עזה, חאמד לא נטש את עולם הטרור והפך לאחת הדמויות המרכזיות ב"מטה הגדה" של חמאס – הגוף האמון על פיגועים, גיוס כספים והכוונת תאי טרור ביהודה ושומרון מתוך הרצועה. לאורך השנים הפך למטרת איכות עבור קהילת המודיעין הישראלית, ושרד ניסיונות חיסול שונים, בין היתר במהלך המבצעים "צוק איתן" ו"שומר חומות". למרות שניצל פעם אחר פעם והצליח להתחמק גם לאורך חודשי הלחימה הממושכים בשנים האחרונות, הצליחו כוחות הביטחון לסגור עמו את החשבון.

חיסולו של המחבל עורר תגובות נרגשות, ובראשן תגובתה של חברת הכנסת לימור סון הר-מלך, אלמנתו של שולי הר-מלך הי"ד שנרצח בפיגוע הירי הקטלני לעיניה. סון הר-מלך הגיבה לבשורה על חיסול רוצח בעלה ואמרה: "עוד סגירת מעגל! פרח חאמד, מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ומחברי חוליית סילוואד שרצחה את אישי שולי הר מלך הי״ד, חוסל היום ברצועת עזה.

"חאמד היה שותף לשורת פיגועים רצחניים, נידון לשלושה מאסרי עולם, אך שוחרר בעסקת שליט וגורש לעזה. במקום לשלם על פשעיו, הוא שב לעסוק בטרור והפך לדמות מרכזית במטה הגדה של חמאס, שהכווין פיגועים ביהודה ושומרון. 23 שנים חלפו מאז ששולי נרצח לעיניי. הכאב אינו חולף והגעגוע אינו מרפה, אבל היום נעשה צדק. ידע כל מחבל שרצח יהודים: גם אם ישוחרר, גם אם יברח וגם אם יחלפו שנים רבות, ידו הארוכה של עם ישראל תשיג אותו. תודה ללוחמי צה״ל ולכוחות הביטחון שסגרו היום מעגל חשוב וכואב. יהי זכרם של שולי ושל כל נרצחי חוליית סילוואד ברוך".