איריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל, הגישה אתמול (שני) לבית משפט השלום בירושלים תביעת דיבה בסך 169 אלף שקלים נגד הפובליציסט והמשפטן החרדי דב הלברטל. התביעה הוגשה בעקבות פוסט שפרסם הלברטל בפייסבוק, לאחר ששמה של חיים עלה במסגרת שמועות על דמויות שעשויות לקבל שריון ברשימת הליכוד.
בפוסט שפרסם ב-10 במאי תקף הלברטל בחריפות את חיים וכינה אותה בין היתר "האשה הנקלית הזו" ו"רדופת הכבוד והפרסום שרק זורחת מאז רצח בנה".
הלברטל הוסיף וטען: "יש להניח שתכננה מראש את כל דרכה לפוליטיקה ודורכת על דמו של בנה שציווה לה סלבריטאות עולם". את דבריו חתם במשפט: "על קבר בנה היא תכתוב: 'כמה טוב שנרצחת'. איזה חסד עשה איתה החמאס".
חיים הגיבה לדברים בפוסט משלה והבהירה כי לא קיבלה הצעה להשתלב ברשימת הליכוד או במפלגה אחרת. לדבריה, "אף אחד לא פנה אלי, לא מהליכוד ולא משום רשימה או מפלגה כלשהיא, וגם אם יפנו, התשובה תהיה שלילית".
ב-26 במאי נשלח להלברטל מכתב התראה לפני תביעה. בתגובה הוא לא הכחיש כי כתב את הדברים, אך טען כי לאחר יום או יומיים חשב מחדש על הפרסום, הגיע למסקנה שהניסוח היה חריף מדי ומחק את הפוסט מיוזמתו.
"לא ששיניתי אותו, פשוט מחקתי אותו", כתב. לדבריו, הפוסט צבר עד אז מאות צפיות בלבד, ורק לאחר תגובתה של חיים הופץ צילום המסך ברשת והגיע לכלי התקשורת. הלברטל טען גם כי השמועה על השריון לא הייתה פרי המצאתו וכי קרא עליה בכתבה של העיתונאית אנה ברסקי במעריב.
עוד טען כי ספג בעקבות הפרסום התקפות קשות, גם מתוך הקהילה שלו. "אני באתי על עונשי הגדול בפרסום הפוסט", כתב. הלברטל הציע לפרסם התנצלות נוספת, להיפגש ואף לארח את המשפחה בביתו לשבת.
עורכי דינה של חיים, אסף שרעף ונילי שץ, דחו את ההסברים והגדירו את תשובתו "שיא של ציניות מקוממת". בתביעה שהוגשה נטען כי הדברים לא נכתבו ברגע של כעס, אלא מתוך מודעות וכוונה לפגוע בחיים. עוד נטען כי גם התמונה שצורפה לפוסט, שבה נראית חיים כשמאחוריה ציור של בנה יותם, נועדה להגביר את הפגיעה ואת "אפקט ההלם".
מועד הדיון הראשון בתביעה טרם נקבע.
בתגובה לדברים מסר מדב הלברטל:
"הגיע הזמן להפסיק עם התביעות האלו. היום נכתבים בטוויטר דברים איומים עליי ואני מעולם לא תבעתי; הגיע הזמן לתת יותר מקום לחופש הדעה. כתבתי בצורה חריפה ואני מודע לכך, אבל האם אסור לכתוב שאישה רוקדת על דם בנה? הגיע הזמן למגר את התופעה שבה אנשים נתבעים בסכומים של מאות אלפי שקלים. אפשר להגיש תביעות על עובדות, אך לא על פרשנויות – אף על פי שהן חריפות ונוקבות. יש כאן עניין עקרוני הנוגע לחופש הביטוי, ומדובר בחוק פסול שיוצר תביעות השתקה.
באשר לאיריס חיים מבחינתי הגיע מים עד נפש: יצאה כתבה שהיא מתמודדת לליכוד והיא לא הכחישה, ואז כתבתי את מה שכתבתי. יום או יומיים לאחר מכן הבנתי שזה חריף מדי, מחקתי את הפוסט וחשבתי שסיפור הסתיים.
אלא שאז מישהו צילם מסך, הדבר הגיע לאיריס והיא פרסמה את זה ברשתות שלה – מה שנתן לזה תנופה אדירה וגרר תגובות קשות כלפיי. לולא היא הגיבה לכך, איש לא היה שמע על זה. לתבוע מאה אלף שקלים על דבר כזה? היא אחראית לזה. אגב, שלחתי לה תגובה שבה התנצלתי, הסברתי שמחקתי את הפוסט, ציינתי שאני מבין את האב הכואב והזמנתי אותה לשבת יחד - ופתאום אני מוצא את עצמי מקבל תביעה."
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