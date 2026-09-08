איריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל, הגישה אתמול (שני) לבית משפט השלום בירושלים תביעת דיבה בסך 169 אלף שקלים נגד הפובליציסט והמשפטן החרדי דב הלברטל. התביעה הוגשה בעקבות פוסט שפרסם הלברטל בפייסבוק, לאחר ששמה של חיים עלה במסגרת שמועות על דמויות שעשויות לקבל שריון ברשימת הליכוד.

בפוסט שפרסם ב-10 במאי תקף הלברטל בחריפות את חיים וכינה אותה בין היתר "האשה הנקלית הזו" ו"רדופת הכבוד והפרסום שרק זורחת מאז רצח בנה".

הלברטל הוסיף וטען: "יש להניח שתכננה מראש את כל דרכה לפוליטיקה ודורכת על דמו של בנה שציווה לה סלבריטאות עולם". את דבריו חתם במשפט: "על קבר בנה היא תכתוב: 'כמה טוב שנרצחת'. איזה חסד עשה איתה החמאס".

חיים הגיבה לדברים בפוסט משלה והבהירה כי לא קיבלה הצעה להשתלב ברשימת הליכוד או במפלגה אחרת. לדבריה, "אף אחד לא פנה אלי, לא מהליכוד ולא משום רשימה או מפלגה כלשהיא, וגם אם יפנו, התשובה תהיה שלילית".

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ב-26 במאי נשלח להלברטל מכתב התראה לפני תביעה. בתגובה הוא לא הכחיש כי כתב את הדברים, אך טען כי לאחר יום או יומיים חשב מחדש על הפרסום, הגיע למסקנה שהניסוח היה חריף מדי ומחק את הפוסט מיוזמתו.

"לא ששיניתי אותו, פשוט מחקתי אותו", כתב. לדבריו, הפוסט צבר עד אז מאות צפיות בלבד, ורק לאחר תגובתה של חיים הופץ צילום המסך ברשת והגיע לכלי התקשורת. הלברטל טען גם כי השמועה על השריון לא הייתה פרי המצאתו וכי קרא עליה בכתבה של העיתונאית אנה ברסקי במעריב.