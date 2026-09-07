מכה לערוץ 14: ישלם 100 אלף שקל על לשון הרע

בית משפט השלום בתל אביב סגר השבוע חשבון כואב עם גופי תקשורת שפרסמו האשמות קשות נגד יועצת תקשורת מוכרת. השופט ישראל פת קבע כי שורה של טענות חמורות שהופצו נגד יוספה ברק לא עמדו במבחן האמת, וחייב את ערוץ 14 ואת העיתונאי נתי לנגרמן בפיצוי כולל של 100 אלף שקל.

הפרשה החלה בעיצומה של תקופת הקורונה, כאשר התנהל מאבק ציבורי סוער סביב מדיניות החיסונים וגורמי משרד הבריאות. במסגרת זו, פרסם לנגרמן בערוץ 14 ובפלטפורמות נוספות שורת טענות קשות נגד ברק, בהן האשמות על ניתוק יזום של קשר משפחתי ואיומים לכאורה על שופטים בכירים.

מנגד, טענו הנתבעים כי הדברים חוסים תחת הגנות חוק סבירות ונועדו להגיב למאבקיה הציבוריים של ברק. לטענתם, הפרסומים היו חלק מדיון ציבורי לגיטימי בנושא רגיש.

הבחנה חדה בין הפרסומים

בפסיקה מנומקת, ערך השופט פת הבחנה חדה בין הפרסומים השונים. בעוד שחלק מהטענות סביב הטרדת משפחת אלרעי פרייס נמצאו להן תימוכין בהחלטות שיפוטיות קודמות, יתר ההאשמות קרסו לחלוטין.

בראש ובראשונה, עלילות האיומים על מערכת המשפט לא הובאה להן כל תשתית עובדתית מוצקה. השופט קבע כי הנתבעים לא הצליחו להוכיח את האשמותיהם החמורות, ושהתנהלותם לא עמדה בסטנדרטים של עיתונות אחראית.

לבסוף, בהתחשב בהסרת הפרסומים ובהיקף התפוצה, חויבו הערוץ והכתב לשלם פיצוי כולל של 100 אלף שקל. הפסיקה מהווה תקדים משמעותי בנוגע לאחריות תקשורתית ולגבולות הביקורת הציבורית הלגיטימית.