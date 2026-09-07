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פסיקת לשון הרע

מכה לערוץ 14: ישלם 100 אלף שקל על לשון הרע

בית משפט השלום ברחובות קיבל בחלקה תביעת לשון הרע שהוגשה נגד ערוץ 14 ועיתונאי - וקבע כי שורה של פרסומים מתקופת הקורונה היו רשלניים ולא הוכחו, בדרך לחיוב כספי של מאה אלף שקל | פסיקה נוקבת נגד רשלנות (משפט)

2תגובות
בית המשפט בתל אביב (צילום: © דוברות הרשות השופטת)

בית משפט השלום בתל אביב סגר השבוע חשבון כואב עם גופי תקשורת שפרסמו האשמות קשות נגד יועצת תקשורת מוכרת. השופט ישראל פת קבע כי שורה של טענות חמורות שהופצו נגד יוספה ברק לא עמדו במבחן האמת, וחייב את ערוץ 14 ואת העיתונאי נתי לנגרמן בפיצוי כולל של 100 אלף שקל.

הפרשה החלה בעיצומה של תקופת הקורונה, כאשר התנהל מאבק ציבורי סוער סביב מדיניות החיסונים וגורמי משרד הבריאות. במסגרת זו, פרסם לנגרמן בערוץ 14 ובפלטפורמות נוספות שורת טענות קשות נגד ברק, בהן האשמות על ניתוק יזום של קשר משפחתי ואיומים לכאורה על שופטים בכירים.

מנגד, טענו הנתבעים כי הדברים חוסים תחת הגנות חוק סבירות ונועדו להגיב למאבקיה הציבוריים של ברק. לטענתם, הפרסומים היו חלק מדיון ציבורי לגיטימי בנושא רגיש.

הבחנה חדה בין הפרסומים

בפסיקה מנומקת, ערך השופט פת הבחנה חדה בין הפרסומים השונים. בעוד שחלק מהטענות סביב הטרדת משפחת אלרעי פרייס נמצאו להן תימוכין בהחלטות שיפוטיות קודמות, יתר ההאשמות קרסו לחלוטין.

בראש ובראשונה, עלילות האיומים על מערכת המשפט לא הובאה להן כל תשתית עובדתית מוצקה. השופט קבע כי הנתבעים לא הצליחו להוכיח את האשמותיהם החמורות, ושהתנהלותם לא עמדה בסטנדרטים של עיתונות אחראית.

לבסוף, בהתחשב בהסרת הפרסומים ובהיקף התפוצה, חויבו הערוץ והכתב לשלם פיצוי כולל של 100 אלף שקל. הפסיקה מהווה תקדים משמעותי בנוגע לאחריות תקשורתית ולגבולות הביקורת הציבורית הלגיטימית.

התביעה נכשלה (צילום: הופק על ידי AI)

פסק הדין מצטרף לשורה של פסיקות אחרונות בהן נקבע כי גופי תקשורת חייבים לעמוד בסטנדרטים מחמירים בטרם פרסום האשמות קשות, במיוחד כאשר מדובר בטענות שעלולות לפגוע קשות במוניטין ובשם הטוב של אנשים.
נגיף הקורונהמשרד הבריאותבית משפטפיצוייםלשון הרעעיתונאיערוץ 14תביעה משפטית

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מה לגבי ערוצים אחרים שלא עומדים באותם סטנדרטים?
יענקי
1
רשעים שמנסים לרדוף את מי שמפיץ אמת ומסורת
אנטישמיות נגד ערוץ 14

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