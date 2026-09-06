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מקום שלישי בליכוד ותפקיד שר: ההצעה המפתה של נתניהו לראש העיר

ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע לראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', להשתלב במקום השלישי ברשימת הליכוד (בארץ)

2תגובות
ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

ראש הממשלה הציע לראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', להשתלב במקום השלישי ברשימת הליכוד, להתמנות לשר בכיר ולכהן גם כסגן ראש הממשלה. כך פורסם הערב (ראשון) בחדשות 12.

לפי הדיווח, ההצעה הגיעה לאחר שסקרים פנימיים הצביעו על דנילוביץ' כדמות פופולרית ומאחדת.

בניגוד להצעות שקיבל בעבר, הפעם דנילוביץ' לא דחה את המהלך מיד ושקל אותו, אך לבסוף השיב בשלילה. בסביבת נתניהו ביקשו ממנו להמתין ולשקול מחדש במשך כמה ימים, אולם הוא החליט לסרב סופית.

דנילוביץ' (צילום: מרים אלסטר\פלאש90)

בחדשות 12 הוסיפו כי נתניהו מנסה לצרף לרשימת הליכוד גם ראשי רשויות נוספים, ובהם ראש עיריית מודיעין חיים ביבס וראש עיריית דימונה בני ביטון, אך גם הם אינם נענים בשלב זה להצעות.

דנילוביץ' סיפר בעבר כי מעולם לא הצביע לנתניהו, אך הדגיש: "אני גם אף פעם לא הסכמתי לשנוא אותו", והוסיף כי הוא מעריך אותו וסבור שעשה "הרבה מאוד דברים טובים".
בנימין נתניהוהליכודבחירותבאר שבעבחירות 2026

2 תגובות

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1
שיצרף את הרצי הלוי , נתניהו העביר מזוודות כסך לחמאס, הלוי ניגף מול החמאס . שניהם לקו בסנוורים מול החמאס
חחחח
פחחחח
ב.ר

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