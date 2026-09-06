האיחוד החדש יצר מהפך בסקרים: גוש נתניהו מוביל על פני איזנקוט

סקר כאן חדשות שפורסם הערב (ראשון) מעלה מהפך מסקרים קודמים, ומעניק יותר מנדטים לגוש נתניהו מגוש איזנקוט - בעקבות החיבור החדש בין הנדל לזליכה ונטישתו של חילי טרופר לאיזנקוט.

לפי הסקר החדש, הרשימה המשותפת של יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה וזוכה בארבעה מנדטים, באופן שמקשה על שני הגושים להגיע להקמת ממשלה.

לפי הסקר, גוש נתניהו זוכה ב־52 מנדטים, לעומת 51 לגוש איזנקוט. הליכוד נחלש במנדט ועומד על 20, מפלגת ישר! של גדי איזנקוט מקבלת 23 מנדטים ומפלגת ביחד של נפתלי בנט 13.

החלוקה כדלהלן: מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט זוכה ב־23 מנדטים, הליכוד ב־20, ביחד ב־13, הדמוקרטים ויהדות התורה ב־8 מנדטים כל אחת, ישראל ביתנו, עוצמה יהודית, ש״ס והרשימה המשותפת ב־7 מנדטים כל אחת, רע״ם והציונות הדתית ב־6 מנדטים כל אחת, עמך ישראל ורשימת הנדל וזליכה ב־4 מנדטים כל אחת. כחול לבן והציבור החרדי אינן עוברות את אחוז החסימה.

הנדל וזליכה אינם מזוהים עם אחד הגושים, וגם צירופם לגוש נתניהו יביא אותו ל־56 מנדטים, בעוד צירופם לגוש איזנקוט יביא אותו ל־55 ויותיר אותו תלוי ברע"ם.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על בנט עם 37% לעומת 32%, אך איזנקוט מוביל על נתניהו עם 38% לעומת 35%. בעימות ישיר בין איזנקוט לבנט הפער גדול יותר: 36% לאיזנקוט לעומת 17% לבנט.