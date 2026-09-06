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השינוי והפלונטר

האיחוד החדש יצר מהפך בסקרים: גוש נתניהו מוביל על פני איזנקוט

סקר כאן חדשות מעניק יתרון מנדטים לגוש נתניהו על פני גוש איזנקוט - בעקבות החיבור החדש בין הנדל לזליכה ונטישתו של חילי טרופר | לפי הסקר החדש, הרשימה המשותפת של יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה וזוכה בארבעה מנדטים, באופן שמקשה על שני הגושים (בארץ)

7תגובות
מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו (צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני\פלאש90)

סקר כאן חדשות שפורסם הערב (ראשון) מעלה מהפך מסקרים קודמים, ומעניק יותר מנדטים לגוש מגוש איזנקוט - בעקבות החיבור החדש בין הנדל לזליכה ונטישתו של חילי טרופר לאיזנקוט.

לפי הסקר החדש, הרשימה המשותפת של יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה וזוכה בארבעה מנדטים, באופן שמקשה על שני הגושים להגיע להקמת ממשלה.

לפי הסקר, גוש נתניהו זוכה ב־52 מנדטים, לעומת 51 לגוש איזנקוט. הליכוד נחלש במנדט ועומד על 20, מפלגת ישר! של גדי איזנקוט מקבלת 23 מנדטים ומפלגת ביחד של נפתלי בנט 13.

החלוקה כדלהלן: מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט זוכה ב־23 מנדטים, הליכוד ב־20, ביחד ב־13, הדמוקרטים ויהדות התורה ב־8 מנדטים כל אחת, ישראל ביתנו, עוצמה יהודית, ש״ס והרשימה המשותפת ב־7 מנדטים כל אחת, רע״ם והציונות הדתית ב־6 מנדטים כל אחת, עמך ישראל ורשימת הנדל וזליכה ב־4 מנדטים כל אחת. כחול לבן והציבור החרדי אינן עוברות את אחוז החסימה.

הנדל וזליכה אינם מזוהים עם אחד הגושים, וגם צירופם לגוש נתניהו יביא אותו ל־56 מנדטים, בעוד צירופם לגוש איזנקוט יביא אותו ל־55 ויותיר אותו תלוי ברע"ם.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על בנט עם 37% לעומת 32%, אך איזנקוט מוביל על נתניהו עם 38% לעומת 35%. בעימות ישיר בין איזנקוט לבנט הפער גדול יותר: 36% לאיזנקוט לעומת 17% לבנט.
בנימין נתניהוהליכודיועז הנדלגדי איזנקוטגוש הימין

7 תגובות

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5
נו באמת, הסקרים האלה משתנים כל יומיים לפי המצב רוח ברחוב. מה שברור זה שמי שחושב שבנט או איזנקוט יחזיקו ממשלה יציבה בלי הציבור החרדי פשוט חי באשליה, בסוף כולם יצטרכו לשבת איתנו לשולחן המו"מ.
יוסי
איתך לא איתנו
בן
למה איתנו ולא בלעדינו. עוד תראה בעיניך שיעשו אחדות עם נתניהו ובלבד להשאירך בחוץ עם הערבים והדמוקרטים. ונתניהו הוא זה שיכפה זאת תוך ניצול אינטרסים משותפים וכנגדך. ולא בגלל שנפגע מאיתנו. אלא כי זו תוכניתו מראש, למשול בכוחנו, ובסוף למוטטנו בד בבד עם מיטוט איראן. שני מטרות חייו שהציב לעצמו הנוכל הערמומי
זרשיהו
4
המציאות כרגע מחייבת אותנו להביט על התמונה הגדולה. כל פיצול פנימי מסכן את עולם התורה, והדרך היחידה להגן על המורשת שלנו היא להתלכד מחדש ולהצביע לש"ס.
שלום
3
אני בטוח שאם יעשו סקר אמית וישאלו מי זה הנדל ומי זה זלחכה מתוך ה600 שישאלו אולי 10 ידעו...
חחחחחחחחח

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