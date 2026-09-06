השופטת לתובעים נגד "הארץ": "נדרשת עזות מצח"

בית משפט השלום בתל אביב קבע בהחלטה שניתנה ביום שני האחרון כי תביעת לשון הרע שהגישו שוטה ושי חובל נגד העיתונאית שרון שפורר ועיתון "הארץ" תחודש, בכפוף לכך שהתובעים ישלמו לנתבעות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בסך 10,000 שקלים. לצד זאת, סגנית הנשיאה, השופטת אפרת בוסני, מתחה ביקורת חריפה על התנהלות התובעים לאורך ההליך.

התביעה, שהוגשה בשנת 2021, עוסקת בפרסומים משנת 2012 ו-2013, שלטענת התובעים פורסמו מחדש בשנת 2016. השניים מבקשים לחייב את הנתבעות בתשלום פיצוי ללא הוכחת נזק בסך 300 אלף שקלים.

מדובר בגלגול שני של ההליך. התביעה הראשונה, שהוגשה בשנת 2017, נמחקה בשנת 2020 לאחר שהתובעים לא הגישו כתב תביעה מתוקן בהתאם להחלטת בית המשפט. התביעה הנוכחית נמחקה בחודש מאי האחרון, לאחר שהתובעים לא הגישו את סיכומיהם במועד, חרף אורכות רבות שניתנו להם.

לאחר מחיקת התביעה ביקשו שפורר ו"הארץ" לתקן את פסק הדין, כך שהתביעה תידחה במקום להימחק, וכן לחייב את התובעים בהוצאות. שלושה ימים לאחר מכן הגישו התובעים את סיכומיהם ללא היתר וביקשו לבטל את פסק הדין ולחדש את ההליך.

התובעים טענו כי העיכוב נבע ממצבו הרפואי של בא כוחם, שנדרש לעבור ניתוח בעינו והתקשה לקרוא ולכתוב. לתשובתם צורף אישור על ניתוח קטרקט שעבר בחודש יוני. אלא שבית המשפט קבע כי האישור אינו מוכיח שהמגבלות הנטענות התקיימו במועד שבו נדרשו הסיכומים, והזכיר כי בבקשות קודמות צוין שהסיכומים כבר הוכנו.

השופטת דחתה את טענת התובעים שלפיה דחיית בקשת הארכה שהוגשה בהסכמה אינה תואמת את המקובל. "נדרשת מידה של עזות מצח מצד התובעים לטעון בנסיבות אלה כי דחיית בקשתם החוזרת למתן אורכה להגשת סיכומים המוגשת בהסכמה ומטעמים הקשורים לבא כוח התובעים, אינה בהלימה למקובל", כתבה.

עוד קבעה כי "הסכמה אינה 'מילת קסם'", וכי כל עוד בקשת הארכה לא אושרה, היה על התובעים לקיים את החלטת בית המשפט ולהגיש את סיכומיהם במועד. לדבריה, התנהלותם הייתה פסולה, האריכה את ההליך שלא לצורך ואף עלתה כדי זלזול בהחלטות בית המשפט ובנתבעות.

עם זאת, השופטת דחתה את בקשת הנתבעות להפוך את מחיקת התביעה לדחייתה. היא קבעה כי מטעמי יעילות עדיף להשלים את בירור המחלוקת במסגרת התיק הקיים, במקום לאפשר הגשת תביעה שלישית שתימשך מאותו שלב.

בהתאם להחלטה, אם התובעים ישלמו את ההוצאות עד 5 באוקטובר, פסק הדין שמחק את התביעה יבוטל, סיכומיהם יתקבלו לתיק וסיכומי הנתבעות יוגשו עד 5 בנובמבר. אם התשלום לא יבוצע, פסק הדין המורה על מחיקת התביעה יישאר בתוקף. גם אם תוגש תביעה חדשה באותו עניין, התשלום יהיה תנאי להגשתה.