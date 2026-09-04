6.4 מיליון שקל לשוטרת: בית המשפט ריסק את טיעוני הרשות

פסק דין תקדימי שניתן השבוע בבית המשפט המחוזי בתל אביב מעביר מסר חד ובלתי מתפשר למתגמלי הטרור: דמם של שוטרי ישראל אינו הפקר, וכל שקל שמועבר למשפחות מחבלים יגבה מחיר כלכלי כבד מראש הרשות הפלסטינית. השופט אילן סלע חייב את הרשות לשלם סכום חסר תקדים של 6,469,370 שקל לשוטרת שנדקרה בניסיון פיגוע בכפר קאסם בינואר 2021, ובנוסף הטיל עליה קנס שכר טרחה חריג של 750 אלף שקל.

האירוע הקשה התרחש כאשר השוטרת עמדה במילוי תפקידה מול מחבל שניסה לדוקרה למוות מחוץ לתחנת המשטרה בכפר קאסם. למרות שההליך הפלילי נגד המחבל הסתיים בהרשעה חלוטה, הקרב האמיתי התנהל מול הניסיון של הרשות הפלסטינית להתנער מאחריות כלכלית.

השופט: החוק מגן גם על כוחות הביטחון

הרשות הפלסטינית טענה בבית המשפט כי חוק פיצוי קורבנות טרור מיועד לאזרחים בלבד ואינו חל על אנשי כוחות הביטחון. בנוסף, ניסתה להכחיש את הקשר הישיר בין התשלומים שהעבירה למשפחת המחבל לבין האירוע המדויק.

השופט סלע דחה מכל וכל את טיעוני ההגנה בפסיקה נוקבת ומנומקת. הוא הדגיש כי לשון החוק ברורה ומשתמשת במונח הכללי "אדם", מבלי ליצור החרגה למי שנפגע במסגרת שירותו במשטרה או בצבא. בהתבסס על הלכות מחייבות ובכללן "הלכת פלונים" וחוק לפיצוי קורבנות טרור משנת 2024, קבע השופט כי עצם העברת הכספים והתגמולים למשפחת המחבל מהווה "אשרור" משפטי ומעשי של מעשה הטרור, המקים אחריות נזיקית מלאה וישירה על הרשות.

הפער בין הנכות הרפואית לפגיעה התפקודית

בבואו לחשב את סכומי הפיצוי, בית המשפט לא הסתפק באחוז הנכות הרפואית המוסכם שעמד על 19% בלבד. השופט הבחין בחדות בין הנכות הרפואית להשפעה התפקודית הקשה על הקריירה וכשרת ההשתכרות של השוטרת.

הפיצויים המקיפים שנפסקו כללו הפסדי שכר בעבר ובעתיד וזכויות סוציאליות נלוות לרבות קרן השתלמות ופנסיה, הוצאות רפואיות, עזרת צד שלישי ופיצוי בגין כאב וסבל שהועמד על 300 אלף שקל. סך הפיצוי התרופתי והכלכלי הועמד על 1,469,370 שקל לאחר יישום מנגנוני הקיזוז וההתאמות הנדרשות.

נקודה מעניינת נוספת שעלתה בפסק הדין נוגעת לפיצוי סמלי של 15 אלף שקל שנפסק בהליך הפלילי נגד המחבל. מאחר שהרשות לא הציגה ראיה כי הסכום אכן שולם בפועל, קבע בית המשפט כי הוא לא יקוזה מהפיצוי הענק, והטיל על הרשות חבות יחד ולחוד עם המחבל לגביו.