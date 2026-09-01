תסבוכת משפטית חמורה, שהערכות המשפטיות לגביה צפו עונש מאסר ממושך של מספר שנים, הסתיימה בביטול מוחלט של האישומים בתוך שעות ספורות.

הסיפור החל כאשר יהודי המתגורר באירופה נקלע לסבך משפטי מורכב מול השלטונות בעיר אנטוורפן שבבלגיה, בעקבות ענייני כספים סבוכים. התיק המשפטי שנפתח נגדו נחשב לקשה ביותר, ולפי כל עורכי הדין ודרך הטבע, הסיכוי לצאת ממנו ללא עונש מאסר בפועל היה אפסי.

בימים שקדמו למשפט, שהה דודו של הנאשם בארץ ישראל. כשהבין את גודל הצרה המרחפת על ראש אחיינו, עלה לירושלים ונכנס למעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים כדי להזכיר את שמו לישועה ורחמים.

האדמו"ר התעניין בעומקם של דברים, שאל לפרטי התיק והסעיפים המשפטיים, ולאחר ששמע את המכלול ביקש מהמשב"ק לגשת לארון הקודש ולהוציא משם את טבעות הלולב. כידוע, כמנהג בית קרעטשניף, ביום הושענא רבא, בעת שמסירים את הטבעות מהלולב, מניחים אותן למשמרת בתוך ארון הקודש.

לאחר שהובאו הטבעות, נטל האדמו"ר שתי טבעות, מסרן לידי הדוד ואמר לו להעבירן לאחיין כדי שיהיה עמו בעת הדיון המשפטי. האדמו"ר הוסיף והבטיח לדוד כי האחיין יכול להיות רגוע לחלוטין, ובסייעתא דשמיא ייחלץ לגמרי מהסבך.

המשפט נערך לפני שבועיים ביום שני בבוקר בבית המשפט בבלגיה, כאשר הנאשם נושא עמו את טבעות הלולב של הרבי.

כבר באותו ערב נדהמו המתפללים בבית המדרש לראות את האיש מתהלך כבן חורין, לאחר שבאופן בלתי צפוי לחלוטין, השופטים ביטלו את כל האישומים והטענות נגדו והורו על זיכויו המלא.