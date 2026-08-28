הסערה שחוללה חלוקת הירושה בסאטמר גרמה כנראה לכמה גורמים משכונת 'מאה שערים' בירושלים לחפש כותרות בכל מחיר. השבוע הפיצו גורמים בחסידות תולדות אברהם יצחק "חדשות מרעישות" על אוצר של כ-100 ספרים מעזבונו של ה'דברי אמונה' זצ"ל ש"נחשף פתאום", לצד טענות על כתבי יד שנעלמו. אלא מבדיקת הפרטים עולה כי מדובר במסע הכפשה ושקר מוחלט מן היסוד.

כדי להבין את העובדות, יש לחזור לחנוכה תשנ"ז, אז הסתלק לבית עולמו האדמו"ר ה'דברי אמונה' מתולדות אהרן זצ"ל. החסידות התפצלה כידוע: רובם המכריע של החסידים דבקו בבנו, האדמו"ר מתולדות אהרן, וחלקם פנה אל הבכור, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק.

כבר כעבור חודשיים מההסתלקות, חולקה הירושה שווה בשווה על ידי נאמנים משני הצדדים, וכך נעשה ביושר ובשקיפות גם עם נכסים נוספים במהלך השנים.

הסעיף בצוואה שמפריך את העלילה

מאיפה בכל זאת הגיעו הספרים? בסעיף מפורש בצוואתו, כתב ה'דברי אמונה' זצ"ל כי ישנם מספר ספרים שקיבל מזקינו הרב משה דייטש זצ"ל, ואין הוא יודע באם זה שייכים לו, על כן ציווה האדמו"ר בצוואתו הנ"ל "כי הספרים האלו ישארו בידי נאמן עד כי יבוא משיח, ולא לחלק את זאת בין הירושה".

כך היה בדיוק לאורך כל השנים. הספרים נשמרו בחרדת קודש בידי הנאמנים, כפי שציווה הרבי זצ"ל, ללא שום עוררין.

לאחרונה, פנה האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק וביקש כי הספרים, אותם ספרים שיועדו להישמר עד ביאת המשיח, יועברו למשמורת אצלו. האדמו"ר מתולדות אהרן, ברוב אצילותו ומתוך רצון למנוע כל מחלוקת, נענה לבקשה מיד והעביר את הספרים למשמורת אחיו.