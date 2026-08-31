שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
מתוך שמחה נחגגה בבני ברק שמחת בר המצווה לחתן המצוות, נינם הראשון של האדמו"ר משאץ והגה"צ גאב"ד מאקאווא. החתן הוא בן הרב יואל יחיאל מיכל לעמברגר, בן הרה"ג רבי חיים מנחם מנדל לעמברגר.
אפיזודה מעניינת ומרגשת נרשמה במהלך השמחה: הסבא רבא, הגה"צ גאב"ד מאקאווא, הגיע להשתתף בשמחה כבר בתחילתה, כעבור זמן מה, כאשר פנה הגאב"ד לצאת לדרכו, הגיע למקום הסבא רבא השני, האדמו"ר משאץ.
נוצר מצב משעשע כאשר שני הסבים הדגולים נפגשו דווקא באזור המטבח של אולם השמחות. הסבים נעצרו במקום, שוחחו בלביביות ואיחלו זה לזה ברכות לרוב לרוב נחת דקדושה מכל הצאצאים.
במהלך הערב נהרו למקום אדמו"רים, רבנים נעלים מבני המשפחה והעיר.
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