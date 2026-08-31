 דלג לתוכן הראשי
במקום הכי לא צפוי

בשמחת בר המצווה לנינם הראשון; הסבים הדגולים נפגשו במטבח, זו הסיבה

בבני ברק נחגגה ברוב שמחה שמחת בר המצווה לחתן המצוות, נינם הראשון של האדמו"ר משאץ והגה"צ גאב"ד מאקאווא | אפיזודה מעניינת נרשמה כאשר הסבים הגיעו בשעות שונות ונפגשו דווקא באזור המטבח | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור | שוקי לרר מגיש גלריה (חסידים)

שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)

מתוך שמחה נחגגה ב שמחת בר המצווה לחתן המצוות, נינם הראשון של האדמו"ר משאץ והגה"צ גאב"ד מאקאווא. החתן הוא בן הרב יואל יחיאל מיכל לעמברגר, בן הרה"ג רבי חיים מנחם מנדל לעמברגר.

אפיזודה מעניינת ומרגשת נרשמה במהלך השמחה: הסבא רבא, הגה"צ גאב"ד מאקאווא, הגיע להשתתף בשמחה כבר בתחילתה, כעבור זמן מה, כאשר פנה הגאב"ד לצאת לדרכו, הגיע למקום הסבא רבא השני, האדמו"ר משאץ.

נוצר מצב משעשע כאשר שני הסבים הדגולים נפגשו דווקא באזור המטבח של אולם השמחות. הסבים נעצרו במקום, שוחחו בלביביות ואיחלו זה לזה ברכות לרוב לרוב נחת דקדושה מכל הצאצאים.

במהלך הערב נהרו למקום אדמו"רים, רבנים נעלים מבני המשפחה והעיר.

שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

בני ברקבר מצווההאדמו"ר משאץגאב"ד מאקאווא

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

רועה נאמן לעדתו

|

יום הולדת המאורות הגדולים

|

אחדות של אלול

||
2

מנחת ביכורים וריקוד סוער

|

בהיכל הטישים

|

לקראת השיירות חזרה

|

 דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ

|

צפו בגלריה

||
5

שלא עשנו גוי

||
9

תיעוד ענק

||
3

במעמד האדמו"רים

||
1

הסגולה למוצאי שבת

||
1

סיפור חסידי למוצ"ש

||
1

שני פתקים הכריעו

||
1

"להפסיק מסע ההכפשות"

||
16

מתוך שלהבת אש קודש

||
3

החלטה תקדימית

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר