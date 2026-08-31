במקום הכי לא צפוי בשמחת בר המצווה לנינם הראשון; הסבים הדגולים נפגשו במטבח, זו הסיבה בבני ברק נחגגה ברוב שמחה שמחת בר המצווה לחתן המצוות, נינם הראשון של האדמו"ר משאץ והגה"צ גאב"ד מאקאווא | אפיזודה מעניינת נרשמה כאשר הסבים הגיעו בשעות שונות ונפגשו דווקא באזור המטבח | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור | שוקי לרר מגיש גלריה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:31