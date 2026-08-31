הסערה הימית שפקדה את האזור בימים האחרונים הותירה מאחוריה משבר מים חריף, כאשר עכירות חמורה במי הים הכריחה את מפעילי מתקני ההתפלה הפרטיים להשבית את פעילותם באופן זמני. בעקבות הפגיעה הקריטית ביכולת ייצור המים, נאלצה רשות המים לנקוט צעד חריג ולהנחות על צמצום מיידי באספקת המים השפירים המיועדים לחקלאות באזור הדרום.

הסערה, שלא הסתפקה רק בגשמים ורוחות עזים, יצרה עכירות עמוקה במי הים – תופעה המקשה אנושות על תהליך ההתפלה ומאלצת את המפעילים להשבית את המתקנים עד לשיפור התנאים. כתוצאה מכך, חלק ממתקני ההתפלה הפרטיים נאלצו להפסיק את פעילותם באופן זמני, מה שיצר חוסר משמעותי באספקת המים.

בשל הפגיעה הקריטית ביכולת ייצור המים, נדרשה רשות המים לצעד חריג והנחתה לצמצם באופן מיידי את אספקת המים השפירים המיועדים לחקלאות באזור הדרום, כדי לתעדף את צורכי האוכלוסייה. ההחלטה, שהתקבלה בדחיפות, נועדה להבטיח שמשק המים יוכל להמשיך לספק את הצרכים הבסיסיים של האזרחים, גם במחיר של פגיעה בענף החקלאי.

במקביל, משק המים מנוהל כעת בשליטה מלאה ובדריכות גבוהה. חברת מקורות נכנסה לכוננות שיא ומתגברת מיד את כל אמצעי ההפקה הזמינים ברשותה כדי לפצות על החוסרים. הגורמים המקצועיים עוקבים מקרוב אחר התפתחות המצב ומנסים למצוא פתרונות יצירתיים להתמודדות עם המשבר.

על פי ההערכות העדכניות המגיעות מהשטח, חלק ממתקני ההתפלה צפויים לשוב לעבודה סדירה בקרוב, ברגע שמי הים ישובו להיות צלולים יותר. הגורמים המקצועיים ממשיכים לעקוב מקצועית ובשבע עיניים אחר מדדי איכות המים, כשהם ערוכים לכל תרחיש אפשרי במטרה להחזיר את כלל המתקנים לפעילות מלאה ברגע שהתנאים יאפשרו זאת.