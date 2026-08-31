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750 כוחות סוס: מבחן המפלצת שיגע את בריטניה

עם מנוע 19 ליטר ומשקל של 55 טון, הכלי הלוחמני יצא למשימה חקלאית יוצאת דופן (חדשות בעולם)

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750 כוחות סוס: מבחן המפלצת העתיקה שיגע את בריטניה (צילום: מסך )

יוטיובר בריטי חיבר מחרשה חקלאית לטנק צ'יפטיין במשקל של כ־55 טון, ויצא לבדוק אם מכונת הקרב הענקית יכולה לעשות את עבודתו של טרקטור.

הטנק, שיוצר בבריטניה בתקופת המלחמה הקרה, צויד במערכת חיבור הידראולית שנבנתה במיוחד עבורו. למערכת חוברה מחרשה חקלאית מדגם Dowwell DP70, והטנק יצא אל האדמה.

הצ'יפטיין מונע במנוע דיזל בנפח 19 ליטר שמפיק כ־750 כוחות סוס, ומשקלו העצום העניק לו יתרון משמעותי באחיזה בקרקע. במהלך הניסוי הוא חרש את השדה במספר מעברים וצרך מעט יותר מ־100 ליטר דלק.

750 כוחות סוס: מבחן המפלצת העתיקה שיגע את בריטניה
750 כוחות סוס: מבחן המפלצת העתיקה שיגע את בריטניה (צילום: רשתות חברתיות)

אבל הרגע המפתיע הגיע דווקא כשהכניסו לתמונה טרקטור רגיל. במהלך ניסיון החריש הטרקטור נתקע בקרקע, בעוד הטנק הכבד הצליח להמשיך ולנוע.

הניסוי כולו הסתכם בחריש של כ־אקר אחד בלבד, אך מבחינת היוטיובר זו הייתה רק ההתחלה. לדבריו, הוא כבר מעוניין לחזור בשנה הבאה ולנסות לעבד שטח גדול בהרבה.

הטנק אף הוצג באליפות הבריטית הלאומית בחריש, לשם הובל בשיירה של 18 משאיות וזכה לתשומת לב רבה מהקהל.
בריטניהיוטיובחקלאותטנקיםמלחמת העולם הראשונה
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וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת, לֹא יִשָּׂא גוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב וְלֹא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה (ישעיהו ב, ד).
פתואל יעקבזון

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