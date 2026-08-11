​קפריסין מבקשת לרכוש מישראל טנקי מרכבה מסוג סימן 3 וסימן 4 כדי להחליף את מערך הטנקים הרוסיים המיושנים מדגם T-80 שברשותה, כך לפי דיווח בחדשות 12.

מנגד, בממשלת ישראל שוררת מחלוקת בנוגע לאישור העסקה, כאשר חלק מהגורמים מעדיפים להותיר את הכלים המשומשים בידי צה"ל לטובת כוחות המילואים והצרכים המבצעיים ברצועת עזה ובדרום לבנון לאור המלחמה במספר חזיתות במקביל.

​הרצון הקפריסאי בהצטיידות בטנקים הישראליים נובע מהמתיחות הביטחונית הגוברת מול טורקיה.

לאחרונה הכריזה אנקרה על אזור ימי סגור מצפון לאי לצורך פריסת צינור גז טבעי לרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין, זאת בהמשך לצעדים שנקטה למניעת מיזם החיבור החשמלי בין ישראל, קפריסין ויוון.

​במסגרת ניסיונותיה לשדרג את כוחות היבשה, דחתה ניקוסיה הצעה מיוון לקבל בין 75 ל-90 טנקי ליאופרד מיושנים מדגם 1A5, לאחר שגורמי מקצוע קבעו כי אינם עונים על הצרכים המבצעיים. מנגד, בניקוסיה מתעקשים על דגם המרכבה בשל היכולות המבצעיות המובילות והדמיון הרב בתוואי השטח בין המדינות.

​מהלך זה מהווה חלק מתוכנית רחבה יותר של קפריסין לחיזוק הצבא המקומי, הכוללת גם כוונה לרכוש רכבים משוריינים מדגם EBRC יגואר. עבור הרכבים המשוריינים תוכל ניקוסיה לנצל מימון מטעם תוכנית SAFE של האיחוד האירופי, המיועד לעסקאות ביטחוניות שרובן נרכשות מחברות באיחוד האירופי או באוקראינה.