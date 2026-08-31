נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר היום (שני) כי ארה"ב תגיב בעוצמה לתקיפה האיראנית שבוצעה במהלך הלילה נגד כוחות אמריקניים בירדן. "אנחנו הולכים להכות בהם קשה, תהיה תגובה", מסר הנשיא בריאיון לרשת פוקס ניוז.

התקיפה האיראנית הגיעה כתגובה לפעולה אמריקנית מוקדמת יותר באי לארכ שבמצר הורמוז, שם תקפו כוחות צבא ארה"ב שני משגרים של משמרות המהפכה.

בפיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) זיהו היערכות מיידית לשיגור רקטות שנועדו להציב מוקשים ימיים בנתיב השיט הבין-לאומי, והגדירו את הפעולה כ"ממוקדת ומדויקת" להסרת איום מיידי על הספנות החופשית.

"רוב הטילים יורטו בהצלחה"

על פי דברי הנשיא טראמפ, מערכות ההגנה האווירית של ארצות הברית הצליחו ליירט את מרבית הטילים הבליסטיים ששוגרו לעבר הבסיסים האמריקניים בירדן. טיל אחד עבר במרחב האווירי לאחר שזוהה מראש ככזה שלא יפגע במטרה משמעותית, והכוחות האמריקניים איפשרו לו במכוון לעבור. גורם אמריקני רשמי אישר ל'פוקס ניוז' כי לא נרשמו פגיעות משמעותיות מצרור הירי, שכלל לפחות שמונה טילים בליסטיים.

צבא ירדן דיווח כי מערכות ההגנה האווירית של הממלכה פעלו ליירט שמונה טילים שחצו את המרחב האווירי שלה בדרכם לעבר הבסיסים האמריקניים. משמרות המהפכה נטלו אחריות רשמית על התקיפה ואיימו כי ארה"ב תשלם "מחיר כלכלי וצבאי כבד".

"איראן היא אומה כושלת - היא מתה"

בהתייחסותו למישור המדיני, ציין הנשיא טראמפ השבוע כי האיראנים "רוצים להיפגש נואשות", אך הבהיר כי אינו יודע אם ניתן לסמוך על המשטר בטהראן לצורך הגעה להסכם. הוא הדגיש כי הסנקציות האמריקניות הנוכחיות נגד המשטר האיראני "מתחילות להשפיע בעוצמה רבה".

זמן קצר לפני הריאיון, החריף טראמפ את הטון ברשת החברתית Truth Social, וטען כי המשטר בטהראן נמצא בקריסה טוטאלית: "איראן היא רשמית אומה כושלת. היא מתה! אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מטבע, הם לא משלמים לחיילים או לשוטרים שלהם, האינפלציה עומדת על 300%, והנהגה שלהם באי-סדר מוחלט ואינה מסוגלת עוד לייצג כראוי את המדינה".