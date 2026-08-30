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ברמת בית שמש ד'; רבי אלימלך עורר את חסידי ספינקא לקראת ראש השנה

לרגל ימי הרחמים והרצון, מסר המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שיחת חיזוק בהיכל ביהמ"ד 'חקל יצחק' דחסידי ספינקא ברמה ד' בבית שמש, בראשות האדמו"ר מספינקא בית שמש (חסידים)  

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בספינקא בית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)

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ראש השנהרבי אלימלך בידרמןרמת בית שמש ד'האדמו"ר מספינקא בית שמש

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