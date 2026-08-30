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המשטר נכנס לפאניקה?

נשיא איראן מודה: הסנקציות הכלכליות של ארה"ב פוגעות בנו קשה

פזשכיאן הודה בריאיון לטלוויזיה הממלכתית כי הסנקציות האמריקניות פוגעות משמעותית בכלכלה • היצוא והיבוא ירדו ב-25% עד 35% (בעולם)

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מוג'תבא חמינאי מימין, הנשיא טראמפ משמאל (צילום: הבית הלבן)

בהודאה דרמטית שמגלה את עומק המשבר הכלכלי בטהראן, נשיא מסעוד פזשכיאן הודה בריאיון לטלוויזיה הממלכתית כי הסנקציות האמריקניות פוגעות משמעותית בכלכלת המדינה. ההודאה מגיעה ימים ספורים לאחר שטען בפומבי כי הצעדים האמריקניים לא ישיגו את מטרתם.

"יש שאומרים שלסנקציות אין השפעה כלל; לאנשים האלה, אני באמת לא יודע מה לומר", מסר הנשיא האיראני בריאיון. דבריו חושפים את הפער בין התעמולה הרשמית של המשטר לבין המציאות הכלכלית הקשה שחווים האזרחים האיראנים.

פזשכיאן הוסיף והבהיר: "אנו נמצאים במצב מלחמה, ועלינו לקבל את תנאי המלחמה הללו". לדבריו, היצוא והיבוא של איראן ירדו ב-25% עד 35% בחודשים האחרונים - נתונים המעידים על נזק כלכלי משמעותי.

ההודאה מגיעה על רקע לחץ כלכלי מתמשך שמפעילה על המשטר בטהראן. הסנקציות האמריקניות, שהוחמרו בחודשים האחרונים, פוגעות בענפי מפתח במשק האיראני ומקשות על יכולתו של המשטר לממן את פעילותו האזורית.

במקביל להודאה על הנזק הכלכלי, בכירי המשטר בטהראן מגבירים את איומיהם כלפי ארצות הברית והמערב. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאי, הצהיר כי "לאיראן יש את הזכות הלגיטימית להפנות אל המקור של כל מעשה תוקפנות".

באיראן מתחילים לדבר בגלוי על אפשרות של פרישה מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני ופיתוח נשק גרעיני באופן גלוי. מנהל המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, התייחס לאפשרות של שינוי מדיניות הגרעין ואמר כי "העולם כולו אומר, 'אז לאמנה למניעת הופצת נשק גרעיני אין השפעה?' כשאמריקה מנהלת מלחמה כזו, אנשים שואלים: למה שלא נשאף בעצמנו לנשק גרעיני".

הלחץ הכלכלי על איראן מתבטא גם במצור הימי המתהדק שמפעיל הצי האמריקאי על נמלי המדינה. המצור, שחודש ביולי האחרון, מונע תנועת ספינות מסחריות ופוגע ביכולת של איראן לייצא נפט ולייבא סחורות חיוניות.
ארה"באיראןדונלד טראמפסנקציות

1 תגובות

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יש להם ברירה, להפסיק את הטרור העולמי ולדאוג לעם האירני
יואל

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