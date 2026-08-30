צה"ל תקף במהלך סוף השבוע במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה, וחיסל את המחבל עבד אלפתאח אבו-אלעיש, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

המחבל פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטובר, בבוקר שמחת תורה.

באותה התקיפה, חוסל ראיד עאדל מחמד עליאן, פעיל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בעת האחרונה, כך לפי דובר צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום.