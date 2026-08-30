 דלג לתוכן הראשי
כך הוא חוסל מהאוויר

פשט לישראל ב-7 באוקטובר, קידם מתווה טרור - וחוסל | צפו בתיעוד

צה"ל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר וקידם מתווי טרור בטווח הזמן המיידי | צפו בחיסול (צבא)

1תגובות
חיסול המפקד מהחמאס
חיסול המפקד מהחמאס (צילום: דובר צה"ל)

תקף במהלך סוף השבוע במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה, וחיסל את המחבל עבד אלפתאח אבו-אלעיש, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של .

המחבל פשט לשטח מדינת ישראל במהלך , בבוקר שמחת תורה.

באותה התקיפה, חוסל ראיד עאדל מחמד עליאן, פעיל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בעת האחרונה, כך לפי דובר צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום.

צה"לחמאסחיסול מחבליםטבח שמחת תורהתקיפה בעזההשביעי באוקטובר

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
עושים להם מינכן 2
חיים

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר