"גוטרמן הפר התחייבות" | התושבים השתלטו על מבנה בגן הדסים

סערה חריפה פרצה ביום שישי האחרון בשכונת גן הדסים במודיעין עילית, לאחר שתושבים זועמים פלשו למבנה ציבורי חדש במחאה על מה שהם מגדירים כהפרת התחייבות בוטה מצד העירייה. התושבים טוענים כי ראש העיר יעקב גוטרמן התחייב להקצות חלק מהמתחם לטובת בית הכנסת השכונתי, אך בפועל חזר בו מהבטחתו.

הרקע למחאה נעוץ במצוקת בתי הכנסת החריפה באזור. ברחובות רשב"א והמאירי אין כיום בית כנסת קבוע, והמתפללים נאלצים להסתפק בקרוואן ארעי הממוקם על שטח של כעשר חניות. מדובר במאות משפחות המתגוררות בשכונה, כאשר כ-500 מהן מחזיקות בהוראות קבע ייעודיות לטובת הקמת בית הכנסת.

על פי הנמסר לידי 'כיכר השבת', העירייה תכננה במסגרת מבנה הגנים החדש להקצות שטח ראוי לבית הכנסת השכונתי מעל קומת הגנים. אולם בפועל, העירייה חזרה בה מההקצאה ומציעה כעת פתרון חלקי בקומה השלישית בלבד – הצעה שהתושבים דוחים על הסף בטענה שאינה נותנת מענה מעשי למאות המשפחות.

הצעד הדרמטי של הפלישה למבנה בוצע באישור שקיבלו התושבים מגדולי ישראל. ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש אף הורה למעורבים להוציא את הריהוט מהמקום לאחר השבת ולהשיבו לקרוואן, כך על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת'.

מחאה כפולה על אותו מבנה

האירוע הנוכחי מצטרף למתיחות קודמת סביב אותו מבנה בדיוק. לפני מספר שבועים, מחו תושבי גן הדסים על החלטת העירייה לייעד את מבנה החינוך למוסד שאינו שייך לבנות השכונה – בעוד בנות המקום נאלצות ללמוד מחוץ לאזור.

במקביל, עולות טענות קשות על כך שהמתחם הוקצה בעבר לחסידות קרלין, על אף שנוכחותם בשכונה מצומצמת. התושבים מביעים תרעומת על כך ששלוש שנים של פניות לא הועילו, והמצב נותר ללא פתרון.

לאחר ההשתלטות על המבנה, התושבים מצהירים כי לא ישתקו על מה שהם מגדירים כהפרת התחייבות בוטה, ודורשים מהעירייה לעמוד בהבטחותיה ולהקצות שטח ראוי לבית הכנסת השכונתי.

פנינו לדובר עיריית מודיעין עילית - כדי לקבל תגובה לדברים, אך טרם זכינו למענה, נשמח לפרסם את התייחסות העיריה כשהיא תתקבל