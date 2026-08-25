מהפך במודיעין עילית: שנאי חדש הותקן תוך 24 שעות

שנאי חדש במודיעין עילית ( צילום: חברת חשמל )

יממה בלבד לאחר הסיור המשותף שקיימו בכירי חברת החשמל ונציגי עיריית מודיעין עילית במוקדי העומס בעיר, התקינה חברת החשמל היום (שלישי) שנאי נוסף בשכונת אחוזת ברכפלד. המהלך המהיר מגיע לאחר שרשרת תקלות חוזרות שהותירו אלפי תושבים ללא חשמל בשבתות האחרונות.

השנאי הנוסף הותקן במטרה להגדיל את יכולת אספקת החשמל באזור ולתת מענה לעומסים הכבדים שנוצרו בשכונה. העבודות בוצעו ללא הפסקת חשמל לתושבים, כאשר נציגי העירייה וחברת החשמל הגיעו למקום לעקוב מקרוב אחר ביצוע העבודות.

שנאי חדש במודיעין עילית ( צילום: חברת חשמל )

במהלך הסיור שנערך אתמול (שני), נבחנו מוקדי העומס בעיר, כאשר בין היתר אותרו פיצולי דירות וחיבורי חשמל פיראטיים שלא דווחו לחברת החשמל. חיבורים אלו יוצרים עומסים כבדים על תשתיות החשמל ועלולים לגרום להפסקות חשמל נוספות. לאחר שהוצגה בפניו האמת: הגר״א נבנצל ביטל את מכתב המחאה ומחזק את רב הכותל חזקי שטרן | 15:20 במקביל להתקנת השנאי, העירייה תפעל להסרת מבנים שנבנו בסביבת תחנת החשמל וחוסמים את פתחי האוורור שלה, באופן העלול לפגוע בתפקודה התקין. אלי ילוז, מנהל מרחב איילון בחברת החשמל, מסר: "השנאי הנוסף הותקן כבר היום, כפי שסוכם בסיור המשותף. נמשיך לקדם יחד עם העירייה את יתר הצעדים הנדרשים, הן להסרת החסמים הקיימים והן לפיתוח תשתיות נוספות, במטרה לשפר את אמינות אספקת החשמל לטובת תושבי העיר".

בכירי חברת החשמל במודיעין עילית ( צילום: חברת החשמל )

קו מתח גבוה ותחנות נוספות בתכנון

לצד הפתרון המיידי, חברת החשמל מקדמת הוספת קו מתח גבוה להזנת מודיעין עילית, שנועד לחזק את רשת החשמל בעיר ולתת מענה לגידול בביקושים. עוד סוכם כי חברת החשמל והעירייה יפעלו לאיתור שטחים מתאימים להקמת תחנות חשמל נוספות בעיר, כחלק מהיערכות ארוכת טווח לצריכת החשמל הגוברת.

הצעדים המהירים מגיעים לאחר שבסוף השבוע האחרון נרשמו הפסקות חשמל נרחבות במודיעין עילית, כאשר אלפי תושבים נותרו ללא חשמל בערב שבת ובמהלך השבת עצמה. בחלקים מהעיר, החשמל חזר רק כשעה לאחר כניסת השבת, כאשר משפחות רבות נאלצו להתמודד עם מצוקה קשה בהכנות לשבת.

התושבים מספרים על קשיים חמורים: "הייתה לנו הפסקת חשמל מהשעה ארבע אחר הצהריים, נשארנו בלי הרבה אוכל שלא הספקנו לבשל והשבת נכנסה במצב רוח קודר, בשל כך שלא היה לנו מנה עיקרית וחמין". האירוע מצטרף לשרשרת תקלות חוזרות שנרשמו בעיר בתקופה האחרונה, כאשר גם בשבת הקודמת נותרו אלפים ללא חשמל במשך שעות ארוכות.