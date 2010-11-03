שלושה ראשי ישיבות ביקרו השבוע בבתיהם של גדולי ישראל וביקשו מהם לחתום על מסמך נגד קווי הנייעס החרדיים. אלא שהבוקר, הכל הסתבך ובתיהם של גדולי ישראל הודיעו כי החתימות הוצאו בצורה לא ראויה, ודרשו מראשי-הישיבות שלא להשתמש בחתימות ה´גדולים´. המכתב, שהיה אמור לראות אור מחר, הוקפא (חרדים)
"פקחי ההקפאה" הגיעו היום למודיעין-עלית כדי לחלק - שוב - צווי הריסה. התושבים הגישו להם רוגעלך טריים, אבל זה לא ממש עזר להם. צוות הפקחים חילק צווים והחרים ציוד בנייה. צלם "כיכר השבת" תיעד את התושבים שזעמו על המציאות העגומה ועל ההתעלמות של ראש-העיר גוטרמן. צפו בוידאו ותמונות (ביטחון)
בלעדי לכיכר השבת: בימים אלו הגיע צו ההקפאה, ששלח המנהל האזרחי, ובו נכתב שלא לבצע כל עבודות בנייה והרחבה בעיר. מי שחפץ בסגירת מרפסת ביתו, יפונה לועדת חריגים במנהל מקרקעי ישראל שתחליט בנושא. המשמעות: מחלקת תיכנון ובנייה הפכה לבלתי רלוונטית (בארץ)
השבוע, לראשונה מזה 11 שנים, הכל התפוצץ: זה החל בהפגנה שקיימה קבוצת תושבים נגד ראש-העיר גוטרמן, זריקת חפצים לעברו ומסר חריף מהגרי"ש אלישיב בעניין המקוואות בעיר. כתב "כיכר השבת" ליווה את שרשרת האירועים ומגיש סיקור מלא ומקיף, גלריית תמונות ותיעוד וידאו מהמהומות (חדשות, חרדים)