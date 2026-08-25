 דלג לתוכן הראשי
לוחמי האש בידדו את הזירה

דרמה במודיעין עילית: סניף הדואר פונה לאחר שהתקבלו מעטפות חשודות

חבילה עם חומרים נוזליים העלתה חשד בסניף הדואר במודיעין עילית • לוחמי האש בידדו את הזירה ופינו את הסניף | צוותי ניטור חומרים מסוכנים פועלים במקום (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)

לוחמי אש מתחנה אזורית בנימין פועלים בשעה זו (שלישי) באירוע חריג בסניף דואר במרכז העסקים ברחוב שדרות יחזקאל במודיעין עילית, לאחר שהתקבל דיווח על חבילה החשודה כמכילה חומרים מסוכנים. על פי הדיווח הראשוני מעובדי הסניף, מדובר בחבילה המכילה חומרים נוזליים שהעלו את חשדם.

צוותי כבאות והצלה הגיעו למקום במהירות ופועלים לטיפול באירוע. צוותים נוספים, ביניהם צוותי ניטור חומרים מסוכנים, נמצאים בדרכם לזירה כדי לסייע בטיפול המקצועי בחבילה החשודה.

לוחמי האש השלימו את בידוד הזירה ופינו את סניף הדואר מאזרחים שהיו נוכחים במקום. כעת פועלים הצוותים להגיע אל החבילה, אשר בה שני חומרים שונים, תוך נקיטת אמצעי זהירות מרביים.

ל'כיכר השבת' נודע, כי באחת המעטפות היה חומר ללק ג'ל, וכעת נבדק האם מדובר בחומר מקורי.

טפסר משנה שלומי הרוש, מפקד תחנה אזורית בנימין, מסר: "מדובר באירוע בו חבילה עם שני חומרים הגיעה לסניף הדואר, ובעקבות דליפה מאחד החומרים נקראנו למקום. לוחמי האש, ובהם יחידה לטיפול בחומרים מסוכנים וכן צוותי ניטור הוזנקו למקום".

הרוש הוסיף והבהיר: "נכון לשעה זו אנו מבודדים את הזירה על מנת שלא לסכן את האזרחים השוהים בסמוך, והכוחות פועלים להגיע אל החומר בבטחה, על מנת לטפל בו ולמנוע את המשך הדליפה וריאקציה אפשרית בין שני החומרים".
מודיעין עיליתמטען חבלהדואר ישראלדוארחומרים מסוכניםסניף דואר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר