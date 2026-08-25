לוחמי אש מתחנה אזורית בנימין פועלים בשעה זו (שלישי) באירוע חריג בסניף דואר במרכז העסקים ברחוב שדרות יחזקאל במודיעין עילית, לאחר שהתקבל דיווח על חבילה החשודה כמכילה חומרים מסוכנים. על פי הדיווח הראשוני מעובדי הסניף, מדובר בחבילה המכילה חומרים נוזליים שהעלו את חשדם.

צוותי כבאות והצלה הגיעו למקום במהירות ופועלים לטיפול באירוע. צוותים נוספים, ביניהם צוותי ניטור חומרים מסוכנים, נמצאים בדרכם לזירה כדי לסייע בטיפול המקצועי בחבילה החשודה.

לוחמי האש השלימו את בידוד הזירה ופינו את סניף הדואר מאזרחים שהיו נוכחים במקום. כעת פועלים הצוותים להגיע אל החבילה, אשר בה שני חומרים שונים, תוך נקיטת אמצעי זהירות מרביים.

ל'כיכר השבת' נודע, כי באחת המעטפות היה חומר ללק ג'ל, וכעת נבדק האם מדובר בחומר מקורי.

טפסר משנה שלומי הרוש, מפקד תחנה אזורית בנימין, מסר: "מדובר באירוע בו חבילה עם שני חומרים הגיעה לסניף הדואר, ובעקבות דליפה מאחד החומרים נקראנו למקום. לוחמי האש, ובהם יחידה לטיפול בחומרים מסוכנים וכן צוותי ניטור הוזנקו למקום".

הרוש הוסיף והבהיר: "נכון לשעה זו אנו מבודדים את הזירה על מנת שלא לסכן את האזרחים השוהים בסמוך, והכוחות פועלים להגיע אל החומר בבטחה, על מנת לטפל בו ולמנוע את המשך הדליפה וריאקציה אפשרית בין שני החומרים".