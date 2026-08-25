'יהדות התורה' תרוץ ככל הנראה גם בבחירות הקרובות בחטיבה אחת לכנסת, כפי שכבר דווח אמש (שני) ב'כיכר השבת', אך ביממה האחרונה מתחוללות דרמות בכל הגזרות - גם בתוך 'דגל התורה', גם בתוך בתי גדולי ישראל וגם בתוך 'אגודת ישראל', "כיכר השבת" חושף את כל הפרטים בפרסום ראשון.

בכתבה שפורסמה אמש, הובא ציטוט של אחד מחברי הכנסת של 'דגל התורה', כי כל הדיבורים על פילוג ביהדות התורה הם "אוויר חם". יכול להיות שהוא צודק, אך ביממה האחרונה, האוויר נהיה חם הרבה יותר, שאף גורם לקשיי נשימה בחלק מהמפלגות.

ביום חמישי האחרון נערכה פגישה של בכירי 'דגל התורה' בבני ברק, כאשר באופן חריג השתתף בפגישה נציג ומקורב מאוד למנהיג הגאון רבי דב לנדו, כדי לשמוע מה העלו בחכתם בכירי 'דגל' ולהציג זאת בפני גדול הדור.

מי שזעמו על הפגישה, הם אנשי ביתו של המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, ששמעו על כך באקראי וטענו בזעם, כך לפי ציטוטים מהימנים שהגיעו לידי 'כיכר השבת': "אם הם חושבים שהם ינהלו את הבחירות בלעדינו, תיכף ומיד הם יבינו את הכוח שלנו. מה זו החוצפה להתעלם מאיתנו ולסגור דברים בלי שאנחנו מעורבים?!".

מתחת לפני השטח, הזעם של בית הרב הירש, הוא כמובן לא על הפגישה הספציפית הזו, אלא ההרגשה שהם מודרים מקבלת ההחלטות וגם כמובן מהדיונים שהיו האם כדאי במערכת הבחירות הזו להחליף את הרשימה לכנסת, דבר שכבר היום יודעים שהוא לא באמת מעשי.

כך או כך, בזמן שב'דגל התורה' מנסים להציג כלפי חוץ חזית אחידה, למרות היריבויות בין הבתים והיריבות בין חלק מחברי הכנסת ונציגי הציבור (בין היתר, הכנסת כוח רענן כדוגמת אחד מסגני ראשי הערים של 'דגל' למוקד קבלת החלטות על הבחירות על חשבון סגן ראש עיר אחר. ח"ב), מתברר שב'אגודת ישראל' הרוחות סוערות הרבה יותר.

ל'כיכר השבת' נודע, כי בשלומי אמונים ובחסידויות בעלזא וצאנז, קראו אמש לראשונה כאן ב'כיכר השבת', כי החלו המגעים לריצה משותפת בין 'דגל התורה' ל'אגודת ישראל' וכי מי שמנהל את המגעים, הוא ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, יחד עם איש הכספים של 'דגל התורה' משה שיפמן.

בכירים ב'שלומי אמונים' ו'בעלזא' אומרים היום ל'כיכר השבת': "מאיפה החוצפה ועזות המצח של חסידות גור לנהל בשמנו מגעים? לא רק שהם לא מייצגים אותנו, אלא אנחנו נמצאים איתם כעת ביריבות אישית בשל נושאים כספיים שאין כאן המקום להאריך".

בשיחה עם 'כיכר השבת', אומרים הבכירים באופן מפורש: "מבחינתנו אין שום משא ומתן כעת עם דגל התורה, זייברט וכל שכן החסידות שלו, גור, ממש לא מייצגים אותנו, אנחנו מקווים שהוא מייצג את עצמו ולכן מבחינתנו, אין כעת שום מגעים עם דגל התורה".

בכיר באחת החסידויות אף מגדיל את הזעם ואומר בשיחה עם 'כיכר השבת': "מכיוון שאנחנו מבינים לאן הרוח נושבת ואנחנו מבינים שגור שוב הולכים לסובב אותנו וגם לסובב את דגל התורה, אנחנו לא נחכה לרגע האחרון, שאז יפעילו עלינו לחצים מלחצים שונים, אז אני אחדש לך, שאנחנו מתחילים לנהל מגעים עם מפלגות אחרות שאנחנו יכולים לחיות איתם בשלום כבלוק טכני".

לדברי אותו בכיר: "בימים האחרונים החלו גישושים עם מפלגת נעם, שככל הנראה תחבור למפלגתו של הרב אברג'ל ומבחינה עקרונית אין לנו בעיה איתם וגם ראינו בכנסת האחרונה, כמה אבי מעוז היה לצד החרדים, כך שהחיבור איתו יכול להיות יותר מטבעי ובכל מקרה, גם לצורכי משא ומתן זה טוב לנו הגישושים הללו, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו בידיים של מישהו, הפעם נלך עם מי שהכי ישתלם לנו ללכת איתו, אם זה היה במסגרת יהדות התורה מה טוב, אבל גם אם לא, יש לנו עוד אופציות".

בנוסף, ל'כיכר השבת' נודע, כי למרות ההסכם שנחתם בפעם שעברה, שהמקום החמישי שהיה שייך באופן מסורתי לחסידות גור (והיא אף הכניסה בעבר שתי פעמים שני נציגים לכנסת. ח"ב) הועבר לחסידות צאנז - בזמן האחרון, האיש החזק ב'אגודת ישראל' מוטי בבצ'יק, מנסה להשיב את המקום החמישי לחסידות גור, תוך הפעלת לחצים בתוך החסידות, שהוא יהיה הנציג השני, וכך יש לו סיכוי להיכנס לכנסת כחבר כנסת.

לסיכום, בעוד כשבועיים ייסגרו הרשימות לכנסת ויש עוד פערים רבים שיש לגשר כדי ללכת ביחד ונדמה שהזמן פועל לרעה ושעון החול הולך ואוזל. כאן ב'כיכר השבת' נמשיך לעקוב ולעדכן.