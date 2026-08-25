מוקדם יותר היום (א׳), באירוע השקה רשמי שהתקיים בעיר בית שמש, הודיעה מפלגת ׳הציבור החרדי׳ כי תרוץ לכנסת ה־26. באירוע השתתפו מאות מפעילי המפלגה, רבנים ואישי ציבור. יצוין כי רשימת המפלגה תורכב מאשכנזים, ספרדים וחסידים.

קמפיין המפלגה יתמקד בשמירה על עולם התורה ובהצגת פתרונות בסוגיות הגיוס, שילוב לימודי מתמטיקה ואנגלית בתלמודי התורה ופתרונות תעסוקה. מצע המפלגה ותכניותיה המפורטות יוצגו בשבועות הקרובים.

יו״ר מפלגת ׳הציבור החרדי׳, מוטי לייטנר בטקס השקת מפלגת הציבור החרדי:

״האחריות היא ערך עליון עבור החרדים בכל הדורות. לצערנו, ההנהגה הפוליטית הוותיקה - שכחה אחריות מהי.

בשלוש השנים האחרונות מדינת ישראל מצויה במלחמה בזירות רבות מול אויבנו הקמים עלינו לכלותנו, מלחמה שהתחילה בטבח הנורא שהזכיר לכל אחת ואחד מאיתנו אחריות מהי.

אלפי חרדים נרתמו והתגייסו, באו לסייע וניסו לעזור בכל מה שרק יכלו - אבל נראה שהאסונות הכבדים דילגו מעל ראשה של ההנהגה הפוליטית המנותקת.

כשראש מפלגה רקד לצלילי "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים" כשבאותן הדקות עם ישראל כולו התבשר על נפילתם של לוחמים קדושים בקרב,

זו לא הייתה טעות, אלא מדיניות - מדיניות שהפכה את הניתוק והטיפשות לדרך.

עלינו להביט למציאות בעיניים - החברה החרדית ניצבת בפני איום קיומי.

הרחובות שלנו נמסרים לידי קיצונים, המתחרים ביניהם מי יפעיל אלימות קשה יותר. בני הישיבות נרדפים בידי השלטונות, תקציבי המעונות נעצרים – וההנהגה ממשיכה לעסוק בשימור כוחה במקום בפתרונות.

אנחנו מצויים בעיצומה של התנגשות חזיתית בין החברה החרדית לעם ישראל כולו. התנגשות שתוצאותיה הרות אסון לנו, לבני הציבור החרדי ולמדינת ישראל כולה.

הכישלון וההתנגשות המסוכנת - הם לא גזירה משמים. הכישלון הוא תוצאה של הליך הקצנה מסוכן שעברה ההנהגה הפוליטית הוותיקה.

נציגי יהדות התורה וש"ס הלכו שבי אחרי קיצוני הפלג הירושלמי, שהפכו מפלג אלים ושולי, לקובעי המדיניות לנציגות הפוליטית הקיימת, ואת התוצאות כולנו חווים על בשרנו.

פתק ליהדות התורה וש"ס - הוא פתק לבריוני הפלג הירושלמי.

כדי שחברת הלומדים תוכל להמשיך להתקיים ולשגשג בארץ ישראל, אנחנו חייבים להישיר מבט אל המציאות ולטפל במשבר הגיוס, בעוני ובאפליה.

מי שלומד יזכה להגנה מוחלטת ומלאה. מי שאינו לומד – ישרת. לא תקום רק חטיבה חרדית – תוקם אוגדה חרדית. זו הדרך היחידה להגן על עולם התורה״.