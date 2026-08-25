״איפה הייתם בקדנציה האחרונה?״ המפלגה בקמפיין חוצות

אתמול עלתה מפלגת ׳הציבור החרדי׳ בקמפיין חוצות נרחב בכלל הערים והריכוזים החרדיים ברחבי הארץ.

הקמפיין מציג ביקורת נוקבת על ההנהגה הפוליטית החרדית, ומציב במרכזו את השאלה: ״איפה הייתם בקדנציה האחרונה?״ לצד עמדות המפלגה בנושאי גיוס ולימודי מקצוע - תחת הסלוגנים: ״מי שלא לומד - ישרת״ ו״גם ילד חרדי צריך מתמטיקה ואנגלית״.

מפלגת ׳הציבור החרדי׳:

״מי שהתעלמו ממאות אלפי חרדים בשנים האחרונות - יפגשו אותנו ברחובות ובקלפי. הציבור החרדי דורש הנהגה שתתמודד עם המצוקות האמיתיות שלו ולא תמשיך להתעלם מהן. הציבור דורש הנהגה שמבינה כי עוני זה לא מצווה, ולימודי מתמטיקה ואנגלית - הם לא עבירה. יש לומר בקול ברור - בשביל להגן על עולם התורה - מי שלא לומד - חייב לשרת. נעשה סוף לכישלון ההנהגה. אנחנו נתקן״.