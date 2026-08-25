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״איפה הייתם בקדנציה האחרונה?״ המפלגה בקמפיין חוצות

לאחר ההודעה על ריצתה לכנסת: מפלגת ׳הציבור החרדי׳ יצאה בקמפיין חוצות נרחב בערים החרדיות. הקמפיין מציג ביקורת נוקבת על ההנהגה הפוליטית החרדית, ומציב במרכזו את השאלה: ״איפה הייתם בקדנציה האחרונה?״ (חרדים)

9תגובות
מפלגת ׳הציבור החרדי׳ יצאה בקמפיין חוצות נרחב בערים החרדיות. (צילום: באדיבות המצלם)

אתמול עלתה מפלגת ׳הציבור החרדי׳ בקמפיין חוצות נרחב בכלל הערים והריכוזים החרדיים ברחבי הארץ.

הקמפיין מציג ביקורת נוקבת על ההנהגה הפוליטית החרדית, ומציב במרכזו את השאלה: ״איפה הייתם בקדנציה האחרונה?״ לצד עמדות המפלגה בנושאי גיוס ולימודי מקצוע - תחת הסלוגנים: ״מי שלא לומד - ישרת״ ו״גם ילד חרדי צריך מתמטיקה ואנגלית״.

מפלגת ׳הציבור החרדי׳ יצאה בקמפיין חוצות נרחב בערים החרדיות. (צילום: באדיבות המצלם)

מפלגת ׳הציבור החרדי׳:

״מי שהתעלמו ממאות אלפי חרדים בשנים האחרונות - יפגשו אותנו ברחובות ובקלפי. הציבור החרדי דורש הנהגה שתתמודד עם המצוקות האמיתיות שלו ולא תמשיך להתעלם מהן. הציבור דורש הנהגה שמבינה כי עוני זה לא מצווה, ולימודי מתמטיקה ואנגלית - הם לא עבירה. יש לומר בקול ברור - בשביל להגן על עולם התורה - מי שלא לומד - חייב לשרת. נעשה סוף לכישלון ההנהגה. אנחנו נתקן״.
הציבור החרדימוטי לייטנרבחירות 2026

9 תגובות

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5
גם מי שלא מצליח ללמוד אין לו היתר לעבור על עבירות חמורות
עריק גאה
4
צדיקים אמרו שגם מי שלא לומד לא מתגייס מי מעז לדבר הפוך מצדיקים!
אש!
הצדיקים אמרו בדיוק ההפך שמי שלא לומד שיתגייס
חרדי
3
לא דוחים אבן אחר הנופל מי שלא לומד שילמד!!
ו.ח
וכבר ידוע דעת רבים מגדולי ישראל שמי שלא לומד שיתגייס
נחמן

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