שמחה כפולה במודיעין עילית חגגו | הכנסת ספר התורה והוצאת קובץ חידושי הבחורים במעמד גדולי התורה ובהשתתפות המונים, חגגו בישיבת "בית אשר" במודיעין עילית את הכנסת ספר התורה שנכתב על ידי הגאון רבי שלמה יהודה קרסילובסקי זצ"ל | במקביל, הוציאו בני הישיבה קובץ חידושי תורה עב כרס | צפו בגלריה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:52