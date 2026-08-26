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שמחה כפולה

במודיעין עילית חגגו | הכנסת ספר התורה והוצאת קובץ חידושי הבחורים

במעמד גדולי התורה ובהשתתפות המונים, חגגו בישיבת "בית אשר" במודיעין עילית את הכנסת ספר התורה שנכתב על ידי הגאון רבי שלמה יהודה קרסילובסקי זצ"ל | במקביל, הוציאו בני הישיבה קובץ חידושי תורה עב כרס | צפו בגלריה (חרדים)

הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )
הכנסת ס"ת לישיבת בית אשר (צילום: שימי פ. )

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מודיעין עיליתהכנסת ספר תורהישיבת בית אשר

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