לאחר שהקדיש את חייו לחשיפת כתביו של הבן איש חי, התיישב הרב יוסף חיים מזרחי לראיון בלעדי ל'כיכר השבת'. בפרק מיוחד של "יתגדל ויתקבל" מאת יוסי עבדו, העולה מחר באתר, חושף הרב פרטים מטלטלים על מה שעבר על מורשתו הכתובה של הבן איש חי - מהחיזיון שמערער על דרכו ועד השוק השחור שסוחר בה עד היום.

"הקפידו בשמיים על הבן איש חי?" תשובתו של הרב יוסף חיים מזרחי - מתוך "יתגדל ויתקבל" שיעלה מחר באתר כיכר השבת 10 10 0:00 / 3:18 "הקפידו בשמיים על הבן איש חי?" תשובתו של הרב יוסף חיים מזרחי ( מתוך "יתגדל ויתקבל" שיעלה מחר באתר כיכר השבת )

לאחר שהקדיש את חייו לחשיפת כתביו של הבן איש חי, התיישב הרב יוסף חיים מזרחי לראיון בלעדי ל'כיכר השבת'. בפרק מיוחד של "יתגדל ויתקבל" מאת יוסי עבדו, שיפורסם מחר באתר, חושף הרב פרטים מטלטלים על מה שעבר על מורשתו הכתובה של הבן איש חי - מהחיזיון שמערער על דרכו ועד השוק השחור שסוחר בה עד היום. נמכר דף-דף: השוק השחור של כתבי היד עד היום יש הסוחרים בכתבי היד, מעלים אותם ארצה ומוכרים אותם חתיכות - "מוכרים דף-דף כדי שיהיה יותר כסף". התוצאה: כתבים שלמים שאין דרך לחבר בחזרה, כי "ההוא לקח דף ראשון, השני לקח דף שני, וכל אחד לקח דף - אי אפשר לחבר אותם". קבר מרן הבן איש חי בהר הזיתים: אחד הסיפורים המסתוריים בתולדות ירושלים ישראל שפירא | 21:00 לאחר שהוצגה בפניו האמת: הגר״א נבנצל ביטל את מכתב המחאה ומחזק את רב הכותל חזקי שטרן | 15:20 כתבי יד נשדדו, נקרעו ונלקחו לחתיכות מה שנותר מאחור בקהילת בגדאד הפך להפקר. "התחילו לשדוד כתבי יד, לקרוע כתבי יד, לקחת חתיכות של כתבי יד. ולכן אנחנו רואים המון קונטרסים וספרים שחתוך בהם ההתחלה או הסוף, ואפילו באמצע חתוכים, כי ידי זרים נגעו בהם", מתאר הרב בכאב. חלק מאותם כתבים שדודים הגיעו ארצה מאוחר יותר, בדרכים אחרות לגמרי - בידי הסוחרים עצמם.

הספר "חזיון יהודה" של הרב יהודה פתיה ( צילום: פרטי )

"הקפידו בשמיים על הבן איש חי?"

בספר "חזיון יהודה", חיבור חדש של המקובל רבי יהודה פתיה שראה אור רק בחודש האחרון, מובא חיזיון שבו נראה כביכול שהקפידו בשמיים על כך שהבן איש חי החמיר יתר על המידה על הציבור.

הרב יוסף חיים מזרחי משיב: "אני לא נכנס למה שרבי יהודה ראה" - כמו שאמר הרב מאזוז, לא כל מה שרואים בחלום או בחיזיון משקף הלכה פסוקה בשמיים.

לגופו של עניין, הבן איש חי לא החמיר סתם: "הוא שידך בין הפשט לבין תורת האר"י והרש"ש. הוא קבע כלל: כל דבר שעל פי הקבלה אפשר לעשותו בקלות - עושים כדברי האר"י. ואם יש סתירה, מוצאים דרך אמצעית. לכן לומר שהוא רק החמיר זה לא נכון - יש אצלו המון קולות".

בעל "עצי היער", רבי רחמים, אמר על כוח השפעתו: "אם בדורו של יחזקאל הנביא היו שומעים לנביא כמו שיהודי בגדאד שמעו לרבנו יוסף חיים - משיח כבר היה בא!"

"יתגדל ויתקבל" - הראיון המלא עם הרב יוסף חיים מזרחי יעלה מחר באתר 'כיכר השבת'