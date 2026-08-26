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אסון טבע קשה וקטלני כבד פקד את אזור הגבול בין נפאל לסין, כאשר שיטפונות בזק ומפולות בוץ עזות הותירו אחריהם לפחות 384 תיירים ומטיילים שמוגדרים כנעדרים, ושמונה בני אדם שמותם נקבע. האירוע המזעזע התרחש בסביבות השעה 8:30 בבוקר לפי השעון המקומי באזור נהר בהוטקושי, וגרם לנזק כבד לתשתיות ולמבנים באזור.

ממשלת נפאל הכריזה על מצב חירום ומנהלת מבצעי חילוץ נרחבים בעזרת מסוקים, כוחות ביטחון ותושבים מקומיים. הקבינט התכנס לישיבת חירום כדי לתאם את פעולות החילוץ וההצלה. במקביל, פינו בתי החולים הממשלתיים והצבאיים בבירה קטמנדו שטחים מיוחדים לקליטת הפצועים מהאזור.

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בעקבות עליית מפלס המים הדרמטית נסחפו תחנות משטרה, משרדי מכס ובתים פרטיים. רשויות החירום פרסמו אזהרות דחופות לקהילות במורד הזרם עד למחוז צ'יטוואן הגובל בהודו, תוך חשש מהמשך עליית מפלס המים והסכנה לאזורים נוספים. זוועה לעיני המצלמות: סרט חדש חושף את קורות הנסיגה הקטלנית מאפגניסטן אריה רוזן | 14:56 מועצת התיירות של נפאל מסרה כי הרשויות "פועלות כדי לאמת את מקום הימצאם ומצב בטיחותם של התיירים והמטיילים שהיו באזורים שנפגעו או עברו דרכם". בין התיירים שמוגדרים כנעדרים נמנים אזרחים מנפאל, הודו, בריטניה, דרום אפריקה, אוסטרליה והולנד. הערכות ראשוניות של כוחות הביטחון מצביעות על כך שהאסון נגרם כתוצאה מהתפרצות של אגם קרחוני במעלה נהר בהוטקושי. תופעה זו, הידועה כ-GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), מתרחשת כאשר אגם קרחוני מתפרץ לפתע ומשחרר כמויות עצומות של מים במהירות גבוהה.

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בצד הסיני דיווחו כי מפולת הבוץ פגעה קשה בסמוך לנמל ג'יירונג בטיבט. לפי הדיווחים, "האסון ניתק את הדרכים המובילות לנמל בצד הסיני, כמו גם את התקשורת ואספקת החשמל". הנזק לתשתיות מקשה על מאמצי החילוץ ומונע הגעת סיוע לאזורים מבודדים.

אזור הגבול בין נפאל לסין ידוע כיעד תיירותי פופולרי, במיוחד בקרב מטפסים ומטיילים המגיעים לאזור ההימלאיה. בשנים האחרונות נרשמה עלייה משמעותית במספר התיירים המגיעים לאזור, כאשר רבים מהם מבקרים בפארקים הלאומיים ובאתרי הטיפוס המפורסמים.

הרשויות ממשיכות בפעולות הזיהוי והאיתור של הנעדרים, בעוד שר הפנים נערך למסור דיווח מפורט לפרלמנט על היקף האסון ומאמצי החילוץ. אסונות טבע באזור ההימלאיה אינם נדירים, אך היקף האירוע הנוכחי נחשב לחמור במיוחד.