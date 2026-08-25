שידור חוזר תדליק את האור • צפו בשיעורו של הרב יגאל כהן חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מאולמי מייפל בפתח תקווה ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "תדליק את האור!" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים) כהכיכר השבתעודכן ב-י"ב באלול תשפ"ו | 25.08.26הכתבה פורסמה ב-י"ב באלול תשפ"ו | 25.08.263תגובות "משילות על שלטים"; העורך דין והפעיל מנטורי קרתא לעגו למשטרהחיים רוזנבוים|14:49(צילום: משה נחמן / שמעון ברדי) הרב יגאל כהןשיעור של הרב יגאל כהן 3 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה3הכותרת "תדליק את האור!" מתאימה ומרתקת מאוד לשיעור בפרשת כי תבוא, כיוון שהיא יוצרת חיבור עמוק בין מצוות הביכורים (הודאה וראיית הטוב) לבין ההתמודדות עם האתגרים וה"חושך" שמופיעים בפרשה (התוכחה).אימוגים לתגובהמשה09:02 דיווחתגובה2החיים מורכבים מרגעים של אור ורגעים של חושך. הכותרת "תדליק את האור!" באה ללמד שאין תפקידנו רק לקטר על החושך, אלא יש לנו את הכוח להדליק את האור בעצמנו בכל מצב.אימוגים לתגובהמשה09:03 דיווחתגובה1התחזקות בלימוד תורה: "כי נר מצווה ותורה אור" – אפילו מעשה קטן של לימוד או מצווה ביום-יום מדליק מחדש את השאור שבעיסה.אימוגים לתגובהמשה09:06 דיווחתגובה תוכן שאסור לפספס:דרמה בהכנסת ספר תורה: פרובוקטור תקף את הרב דוד פריוף עד שנעצר | צפואיציק אוחנה|10:55כנס סליחות עוצמתי נערך במכללה למקצועות הכליאה במעמד הרב יגאל כהן | תיעודאיציק אוחנה|10:32לאחר שהוצגה בפניו האמת: הגר״א נבנצל ביטל את מכתב המחאה ומחזק את רב הכותלחזקי שטרן|25.08.26אולי גם יעניין אותך:טרגדיה נוראית: התינוקת שאימה נהרגה בתאונה - נפטרה אחרי 6 שבועותדוד הכהן|25.08.26שולי רנד ומיכל כבר לא - ועכשיו זה סופי | זה מה שהיא סיפרה בשידור חיאיציק אוחנה|25.08.26נחשף: הבקשה של משפחת החשוד ברצח הילד בבית שמש ימים לפני האסוןקובי רוזן|25.08.26
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