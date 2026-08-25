שידור חוזר תדליק את האור • צפו בשיעורו של הרב יגאל כהן חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מאולמי מייפל בפתח תקווה ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "תדליק את האור!" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)

כה כיכר השבת עודכן ב- י"ב באלול תשפ"ו | 25.08.26 הכתבה פורסמה ב- י"ב באלול תשפ"ו | 25.08.26