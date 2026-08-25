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שידור חוזר

תדליק את האור • צפו בשיעורו של הרב יגאל כהן

חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מאולמי מייפל בפתח תקווה ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "תדליק את האור!" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)

3תגובות

(צילום: משה נחמן / שמעון ברדי)
הרב יגאל כהןשיעור של הרב יגאל כהן

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
הכותרת "תדליק את האור!" מתאימה ומרתקת מאוד לשיעור בפרשת כי תבוא, כיוון שהיא יוצרת חיבור עמוק בין מצוות הביכורים (הודאה וראיית הטוב) לבין ההתמודדות עם האתגרים וה"חושך" שמופיעים בפרשה (התוכחה).
משה
2
החיים מורכבים מרגעים של אור ורגעים של חושך. הכותרת "תדליק את האור!" באה ללמד שאין תפקידנו רק לקטר על החושך, אלא יש לנו את הכוח להדליק את האור בעצמנו בכל מצב.
משה
1
התחזקות בלימוד תורה: "כי נר מצווה ותורה אור" – אפילו מעשה קטן של לימוד או מצווה ביום-יום מדליק מחדש את השאור שבעיסה.
משה

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