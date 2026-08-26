לקראת השנה החדשה | אברכי ביתר התברכו מגדולי ישראל בירושלים

מאות שידוכים שיצאו לפועל בזכות היוזמה החדשנית אותה הוא הוביל לפני מספר שנים, מביאים את המרצה הנודע הרב יונתן שוורץ לצאת בזעקה נרגשת גם בעברית, ולחשוף את מהפכת השידוכים שהוביל, שסייעו למאות בחורים מבוגרים ובחורות מבוגרות | הרב מתחנן: "תפסיקו להתקשר לשדכנים, זה לא יעזור", ומציע: תעשו מצ'ינג, תפעילו את הרגש ואת הלב | צפו (חרדים)
במעמד גדולי התורה ובהשתתפות המונים, חגגו בישיבת "בית אשר" במודיעין עילית את הכנסת ספר התורה שנכתב על ידי הגאון רבי שלמה יהודה קרסילובסקי זצ"ל | במקביל, הוציאו בני הישיבה קובץ חידושי תורה עב כרס | צפו בגלריה (חרדים)
אחרי פשיטת המשטרה והחרמת שלטי המחאה בשכונת 'מאה שערים', איש נטורי קרתא יודל הירש הציג בפודקאסט את הכרזות שהוחרמו – והפעיל עו"ד ברק כהן קבע נחרצות: "הם חוקיים לחלוטין" | השניים לעגו למשטרה שנלחמת בשלטים במקום בפשיעה: "היא כפופה לחוקים, אך מתעלמת מהם" | צפו בקטע (חרדים)
אל תהיו פראיירים! בזמן שאתם משלמים ריביות מטורפות וכל שקל שנכנס נבלע מיד במינוס, אלפי בעלי עסקים כבר גילו את הפטנט שמעניק להם "אוויר לנשימה" - כסף פנוי, מחוץ לאובליגו הבנקאי, וב-0% ריבית, בלי אותיות קטנות ובלי התחיבויות • לא תקפצו על זה?
בעוד כשבועיים ייסגרו הרשימות בבחירות לכנסת וזה הזמן לשמוע את דעתכם - האם צריך פריימריז במפלגות החרדיות? איזו מפלגה הכי מייצגת אתכם? ומה השיקול העיקרי שלכם - בעת ההצבעה? | כנסו עכשיו, הצביעו והשפיעו בסקר 'כיכר השבת' ו'סופר דאטה' (חרדים)
הרב יוסף חיים מזרחי, שהוציא לאור למעלה מ-60 מספריו של מרן ה'בן איש חי' זיע"א, בשיחה נדירה עם יוסי עבדו לרגל ההילולא | הם צפו בביוב של סדאם חוסיין, נבזזו על ידי שודדים והביאו קללה מצמררת על מי שניסה לסחור בהם | וגם, הגילוי המפתיע במכונת התפירה בהכוונת הבאבא סאלי, ותגובתו לחיזיון של הרב פתיה שטען כי הבן איש חי החמיר על הציבור • צפו (יתגדל ויתקבל)
נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית טען במהלך דיון בבג"ץ כי מי שיש לו טלפון כשר בכיס אחד - יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני | לדבריו, "אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית, שמחזיקה בשני טלפונים" | צפו (חדשות)
כוחות כיבוי והצלה של בני ברק ורמת גן הוקפצו לרחוב עזרא בעיר, בעקבות דליקה שהתלקחה במבנה המוסדות של נדבורנה בשעת הלימודים הראשונה | כלל הילדים פונו במהירות מהמקום, לוחמי האש פועלים להשתלטות על האש | בחסדי שמים: אין נפגעים (חרדים)
דוח משרד הבריאות חושף שרשרת כשלים מחרידה שהובילה למותו של תינוק בן 4 ימים בלבד • זיהום חמור שניתן היה לרפא בקלות באנטיביוטיקה לא אובחן בזמן • בזמן שהתינוק צרח מכאב ללא ניטור, הצוות התעלם מההורים השבורים ואף כינה אותם "מנדנדים" - כל הפרטים על הפרשייה שמטלטלת את המגזר (חרדים, בארץ)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מאולמי מייפל בפתח תקווה ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "תדליק את האור!" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)
בי"ג באלול, חל יום ההילולה של הבן איש חי - 117 שנה בדיוק מאז הסתלקותו | ישראל שפירא עם הסיפור המסתורי סביב קבר הבן איש חי בהר הזיתים: מסורת סודית שנשמרה עשרות שנים, חלום ושתי גרסאות סותרות על גורל הקבר בבגדד (היסטוריה)
לאחר שהקדיש את חייו לחשיפת כתביו של הבן איש חי, התיישב הרב יוסף חיים מזרחי לראיון בלעדי ל'כיכר השבת' - מהחיזיון שמערער על דרכו ועד השוק השחור שסוחר בכתבים עד היום • הצצה לפרק המיוחד של "יתגדל ויתקבל" שיעלה מחר (חרדים)
סביב השולחן ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל לדיון יצרי ונוקב בתוכנית "כיפות שחורות" | משלילת סבסוד מעונות היום לאלפי משפחות חרדיות והוויכוח האם זו "ענישה קולקטיבית לילדים", דרך הסולחה בש"ס והסרטון שנפסל בוועדת הבחירות, ועד להכרעת האדמו"ר מגור להשאיר את גולדקנופף והסערה סביב הגדרת העובדים כ"שולי המחנה" • צפו בתוכנית המלאה (כיפות שחורות)
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