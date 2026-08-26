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לקראת השנה החדשה | אברכי ביתר התברכו מגדולי ישראל בירושלים

אברכי כולל 'תורת יוסף' מהעיר ביתר עלית בראשות הרה"ג ר'  חיים שמעון רביע ביקרו במעונם של גדולי ישראל בעיה"ק ירושלים והתברכו מפיהם לקראת השנה החדשה הבעל''ט (חרדים)

אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )
אברכי תורת יוסף בבתי גדולי ישראל (צילום: דוד ארזני )

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ראש השנהגדולי ישראלביתר עליתתורת יוסףהרב חיים שמעון רביע

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