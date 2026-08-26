עצמאים? הבנקים יעשו הכל כדי שתדלגו על הכתבה הזו

מועדון העסקים של B24 מעניק מסגרת ביטחון ב-0% ריבית וללא עלות! ( צילום: יח"צ )

תודו באמת: אתם עובדים קשה, העסק שלכם מכניס כסף, אבל בסוף החודש אתם מרגישים שאתם פשוט נחנקים. אתם סובלים מ"יוקר מחיה כפול" - גם ההוצאות המטורפות של הבית והמשפחה, וגם תשלומי המיסים, הארנונה והספקים של העסק.

אתם לא לבד. מתברר שמעל 70% מבעלי העסקים הקטנים והעצמאיים בישראל מדווחים בדיוק על אותה מצוקת נזילות וקושי בגישה לאשראי שוטף, למרות שיש להם עסק רווחי לחלוטין! למה זה קורה? כי הבנקים הכניסו אתכם ל"מלכודת המינוס". הכסף נכנס לחשבון, נבלע מיד במינוס ובאובליגו הבנקאי, ולא משאיר לכם שקל של מרווח פעולה. הגיע הזמן לשבור את הכלים (ובעצם לעקוף את הבנק...!) דרמה בהכנסת ספר תורה: פרובוקטור תקף את הרב דוד פריוף עד שנעצר | צפו איציק אוחנה | 10:55 אתם יכולים להמשיך לבכות על המצב, או שאתם יכולים להכיר את B24 – פלטפורמה תזרימית חדשה שפשוט טורפת את הקלפים ויוצרת "מגרש משחקים חדש לחלוטין". מדובר בשכבת כסף נוספת שפועלת לצד הפעילות הבנקאית שלכם, מחוץ לאובליגו הבנקאי, כך שהיא לא חוסמת לכם מסגרות ולא נבלעת במינוס. הבנק בכלל לא נגיש למסגרת הזו!

תקראו טוב טוב את ההטבות ההזויות האלה (שזמינות לזמן מוגבל):

כסף בחינם לשעת חירום: מועדון העסקים של B24 מעניק מסגרת ביטחון ב-0% ריבית וללא עלות! (ההטבה ל-24 החודשים הראשונים במסגרת הבטא).

בזמן שהבנק קורע אתכם בעמלות הקצאה וריביות, כאן יש לכם מגירה נוספת לשעת צורך – בחינם.

משלמים מיסים? קחו אוויר: מועקה של תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ארנונה, מים וחשמל? הפלטפורמה מאפשרת לכם לפרוס את ההוצאות האלו לשני תשלומים, ללא ריבית וללא עלות. ההטבה זמינה למשך 48 חודשים ממועד ההצטרפות.

הקדמת כספים באפס עמלות: צריכים את הכסף של הסליקות של מחר כבר היום? הקדמת התזרים מתבצעת ב-0% עמלת הקדמה ו-0% ריבית ניכיון. 2 דקות - והכסף אצלכם בנייד!

חושבים שזה דורש טופסולוגיה מעייפת? תחשבו שוב. ההצטרפות היא דיגיטלית לחלוטין, מהירה ופשוטה.

בתוך פחות מ-2 דקות מוגדרת לכם מסגרת ראשונית. הכסף זמין לשימוש מיידי (תוך כ-3 דקות!) בארנק הדיגיטלי בנייד שלכם (Apple Pay/Google Pay), ובהמשך גם תקבלו כרטיס אשראי ייעודי שיישלח אליכם בשליחות חינם.

המסגרת גדלה ומתעדכנת בהדרגה במהלך 14 הימים הראשונים, ויכולה להגיע ל-20,000 ש"ח ויותר, בלי אותיות קטנות ובלי התחיבויות!

המסקנה פשוטה: פראייר מי שנשאר רק עם הבנק! עצמאים בישראל לא צריכים עוד קמפיינים וסיסמאות של "אנחנו איתכם". אתם צריכים תכל'ס – מרווח פעולה ואוויר לעסק.

אז מה אתם בוחרים? להמשיך לממן את הריביות של הבנקים, או לפתוח לעצמכם כעת מסגרת חוץ-בנקאית חינמית ללא ריבית?

אל תגידו לא ידענו, לא שמענו, פספסנו. הירשמו עכשיו ל-B24 בתוך 2 דקות, תבטיחו לעצמכם את מסגרת הביטחון – וקחו סוף סוף אוויר!