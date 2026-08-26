עטיה ושטרית ( צילום: שלומי אמסלם דוברות הכנסת ויונתן זינדל פלאש 90 )

הסערה סביב תוצאות הפריימריז בליכוד ממשיכה להסעיר את המפלגה, כאשר במוקד עומדת קלפי אחת בבאר יעקב שעשויה להכריע את המאבק על המקום ה-25 ברשימה - המשוריין למשבצת הנשים. השרה גילה גמליאל וח"כ אתי עטיה נמצאות בעימות חריף סביב הספירה החוזרת שנערכה בקלפי, לאחר שהתגלו פערים משמעותיים בין הפרוטוקול החתום לבין התוצאות שהוזנו במערכת.

גורם בכיר במוסדות הליכוד מסר ל'כיכר השבת': "ההתנהלות סביב הקלפי בבאר יעקב חמורה מאוד. אם יתברר שהיו פערים או שינויים בין הפרוטוקול החתום לתוצאות שהוזנו במערכת, מדובר באירוע שחייב להיבדק גם במישור הפלילי". פער דרמטי של 137 קולות במוקד המחלוקת עומדים נתונים מדהימים שהתגלו בקלפי בבאר יעקב. על פי הנתונים שפורסמו, בקלפי נספרו 240 קולות כשרים, וגמליאל קיבלה בתוצאות הראשוניות 240 קולות. אולם בספירה החוזרת שנערכה, קיבלה גמליאל 103 קולות בלבד - פער דרמטי של 137 קולות שמעורר שאלות קשות. כ"ץ הציע לגמליאל להגיש נגדו תלונה במשטרה - אז היא עשתה את זה | הדרמה בליכוד כיכר השבת | 16:19 הקלפי נשמרה במשך שמונה ימים במחסן לפני שנערכה הספירה החוזרת, עובדה שמעוררת חשש בסביבת גמליאל לשלמות התוצאות. השרה עתרה לבית הדין של הליכוד בניסיון לעצור את הספירה החוזרת, אך בית הדין לא נעתר לבקשה. בית הדין דורש הבהרות למרות שבית הדין לא עצר את הספירה החוזרת, הוא חייב את היועץ המשפטי של התנועה להשיב לשורה של שאלות מהותיות. בין היתר, נדרש היועץ המשפטי להבהיר מה הבסיס להחלטה לספור מחדש את הקלפי, לצרף את פרוטוקול ועדת הבחירות ולהתייחס לטענות בדבר שינוי בתוצאות במהלך ספירת הקולות. בנוסף, בית הדין דרש לקבל הבהרה האם חל שינוי בין התוצאות שנרשמו לאחר ספירת כ-16% מהקלפיות לבין התוצאות שפורסמו בהמשך, וכן מדוע לא פורסמו כלל הפרוטוקולים ודפי הסיכום של הקלפיות.

חה"כ אתי עטיה ( צילום: שלומי אמסלם / דוברות הכנסת )

המשקיפים במחלוקת

סוגיית המשקיפים מוסיפה שכבה נוספת למחלוקת. על פי הטענות, משקיף מטעם גמליאל שהה בקלפי לאורך יום ההצבעה, אף שעל פי החלטת שופט בית הדין, נוכחות המשקיפים נועדה לשעות הספירה החל מהשעה 21:00. מנגד, מקורבי גמליאל טוענים כי בספירה החוזרת שנערכה לא אושר נציג מטעמה, בעוד נציג מטעם חיים כץ נכח במקום.

בסביבת גמליאל מדגישים כי השאלה המרכזית היא לא רק מה יהיו תוצאות הספירה החוזרת, אלא האם ניתן להסתמך עליה לאחר שהקלפי הייתה שמורה במשך שמונה ימים. גורמים אחרים בליכוד דוחים את הטענות למעורבות של השר חיים כץ ומבהירים כי הוא לא התערב בתוצאות.

"ניסיון מחטף" מול "רדיפה"

גורמים המקורבים לגמליאל תוקפים בחריפות את ההתנהלות ומכנים אותה "ניסיון מחטף של הפטרון כץ ומזכירתו אתי עטיה". בסביבת השרה טוענים כי עצם העובדה שהקלפי נשמרה במשך שמונה ימים לפני הספירה החוזרת מעוררת חשש לשלמותה, ולכן יש להוכיח כי היא נשמרה באופן שמבטיח שלא ניתן היה לשנות את תכולתה.

לתוצאות הספירה החוזרת עשויה להיות משמעות דרמטית עבור גמליאל, והיא עלולה לרדת למקום שאינו ריאלי ברשימת הליכוד. מנגד, שינוי בתוצאות עשוי להעלות את ח"כ אתי עטיה למקום ה-25 ברשימה, המשוריין למשבצת הנשים.

הפריימריז הבאים יהיו דיגיטליים

בתוך כך, בכיר במצודת זאב אמר ליובל קרני כי הפריימריז הבאים בליכוד צפויים להתקיים במתכונת דיגיטלית בלבד. לדבריו: "לא יהיו יותר פריימריז עם קלפיות ופתקים". האמירה מקבלת משמעות מיוחדת על רקע הסערה הנוכחית סביב הקלפי בבאר יעקב והוויכוח על אופן ספירת הקולות.

כעת נותר להמתין להכרעת ועדת הבחירות ולתשובת היועץ המשפטי של הליכוד, כאשר לתוצאות הספירה החוזרת עשויה להיות השפעה ישירה על המיקום הסופי של גילה גמליאל ואתי עטיה ברשימת הליכוד.