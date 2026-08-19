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"משחק לידי השמאל"

אחרי שנכנסה: טלי גוטליב סוגרת חשבון עם נתניהו; "פחות מדבר אליך דמוקרטיה"

חברת הכנסת פרסמה פוסט חריף נגד ראש הממשלה • טוענת שהוא מתכוון להעניק שיריון למי שנכשל בפריימריז | "חבל לשחק לידיים של השמאל עם קמפיין הדרת נשים" (פוליטי מדיני)

13תגובות
טלי גוטליב (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

חברת הכנסת טלי גוטליב מסיעת הליכוד פרסמה לפני זמן קצר (רביעי) פוסט חריף נגד ראש הממשלה זמן קצר לאחר שהצליחה להתברג ברשימת המפלגה במקום ה-12 בפריימריז שהתקיימו השבוע. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, היא תקפה את כוונתו לשריין מועמדים שנכשלו בבחירות הפנימיות.

"אדוני רה״מ, בכל הכבוד כמובן", פתחה גוטליב את דבריה. "אחרי שנתנו אמון ברצונך לרענן את רשימת הליכוד בשמונה שיריונים, מסתבר שלצד חיים כץ שקיבל פטור מפריימריז, בדעתך לשריין את אבי דיכטר שלא הצליח בפריימריז".

גוטליב הבהירה כי השיריונים שאושרו על ידי חברי הליכוד נועדו לאפשר לראש הממשלה לגייס אנשים חדשים לחיזוק הרשימה, ולא כדי להעניק מקומים למי שנכשל בפריימריז. "השריונים עליהם הצבענו נועדו לאפשר לך לגייס אנשים ונשים לטובת חיזוק הרשימה", כתבה. "לא אחפור את מה שפחות מדבר אליך אודות דמוקרטיה בליכוד, רצונם של הבוחרים והחלטתם בפועל".

חברת הכנסת הציעה דרך חלופית למהלך: "כשאתה מתכוון להעניק שיריון למי שנכשל בפריימריז הדרך היא כזו - לבטל את המשבצות ששמרת לפנים חדשות בעשיריה השניה, ולקדם לשם את אלו שנבחרו. את משבצות השיריון למי שלא הצליח בפריימריז, לדחוק לעשיריה השלישית. כך זה לפחות יראה הגון".

"חבל לשחק לידיים של השמאל"

בסיום דבריה, גוטליב הפנתה ביקורת נוספת כלפי ראש הממשלה בנושא ייצוג נשים ברשימה. "ואגב, תתחיל במתן הזדמנות לחברות הכנסת הנשים", כתבה. "כי איך לומר, חבל לשחק לידיים של השמאל עם קמפיין הדרת נשים בליכוד".

נתניהו לאחר שהצביע בפריימריז (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

הפוסט מגיע על רקע תוצאות הפריימריז שהתקיימו השבוע, בהם גוטליב סיימה במקום ה-12 - מקום ריאלי בכנסת הבאה, אך נמוך משמעותית מהציפיות שהיו לה. כזכור, סביבת ראש הממשלה פעלה לדחוק אותה לעשירייה השנייה, לאחר שסקרים פנימיים הצביעו על כך ששיבוצה בצמרת הרשימה עלול לעלות למפלגה באובדן מנדטים.

לאחר הפריימריז, ראש הממשלה נתניהו קיים סבב שיחות עם בכירי הליכוד שהתברגו בצמרת הרשימה, ביניהם אלי כהן שניצח בפער גדול, אמיר אוחנה שסיים במקום השני, יריב לוין במקום השלישי ומירי רגב שהיא האישה הראשונה ברשימה. בשיחות סיכמו להירתם יחד לטובת ניצחון הליכוד וגוש הימין בבחירות הקרובות.
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13 תגובות

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12
לא אמרו שנתניהו הוא כפוי טובה?! טלי נלחמה עבורו בשיניים אבל עכשיו הוא חושב רק עליו ולא רואה את גוטליב ממטר.
בוקר טוב אליהו
11
טלי באת עם המון אמון וראית הפוך וטוב שכך את לומדת מהר ומחוברת למציאות תמשיכי העם איתך אוהבים את היושרה והלב שלך גם עם את מדבר חזק בחוץ שומעים תלב הנקי שלך
יד
10
בלי טלי לא יהיה החדשות הלא חשובות
וואי

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