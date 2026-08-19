חברת הכנסת טלי גוטליב מסיעת הליכוד פרסמה לפני זמן קצר (רביעי) פוסט חריף נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, זמן קצר לאחר שהצליחה להתברג ברשימת המפלגה במקום ה-12 בפריימריז שהתקיימו השבוע. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, היא תקפה את כוונתו לשריין מועמדים שנכשלו בבחירות הפנימיות.

"אדוני רה״מ, בכל הכבוד כמובן", פתחה גוטליב את דבריה. "אחרי שנתנו אמון ברצונך לרענן את רשימת הליכוד בשמונה שיריונים, מסתבר שלצד חיים כץ שקיבל פטור מפריימריז, בדעתך לשריין את אבי דיכטר שלא הצליח בפריימריז".

גוטליב הבהירה כי השיריונים שאושרו על ידי חברי הליכוד נועדו לאפשר לראש הממשלה לגייס אנשים חדשים לחיזוק הרשימה, ולא כדי להעניק מקומים למי שנכשל בפריימריז. "השריונים עליהם הצבענו נועדו לאפשר לך לגייס אנשים ונשים לטובת חיזוק הרשימה", כתבה. "לא אחפור את מה שפחות מדבר אליך אודות דמוקרטיה בליכוד, רצונם של הבוחרים והחלטתם בפועל".

חברת הכנסת הציעה דרך חלופית למהלך: "כשאתה מתכוון להעניק שיריון למי שנכשל בפריימריז הדרך היא כזו - לבטל את המשבצות ששמרת לפנים חדשות בעשיריה השניה, ולקדם לשם את אלו שנבחרו. את משבצות השיריון למי שלא הצליח בפריימריז, לדחוק לעשיריה השלישית. כך זה לפחות יראה הגון".

"חבל לשחק לידיים של השמאל"

בסיום דבריה, גוטליב הפנתה ביקורת נוספת כלפי ראש הממשלה בנושא ייצוג נשים ברשימה. "ואגב, תתחיל במתן הזדמנות לחברות הכנסת הנשים", כתבה. "כי איך לומר, חבל לשחק לידיים של השמאל עם קמפיין הדרת נשים בליכוד".